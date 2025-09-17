Affari tuoi, l’umbro Leonardo racconta la sua storia e commuove: quanto ha intascato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il turno di Leonardo, soprannominato Umberto dai pacchisti di Affari tuoi. Dopo la puntata di Sofia, che è arrivata piuttosto vicina a vincere 200.000 euro (qui per scoprire cosa è successo), Stefano De Martino si è dedicato a quest’altro concorrente. Il ragazzo, che nella vita fa l’infermiere, ha raccontato la sua storia, emozionando i suoi amici e colleghi pacchisti. Un concorrente molto sensibile, che ha sicuramente lasciato il segno nel programma di mamma Rai, il cui finale è stato amarognolo.

Chi è il concorrente del 17 settembre di Affari tuoi

Leonardo è originario dell’Umbria, precisamente viene da Spoleto. Fa l’infermiere ed è stato soprannominato per puro caso Umberto dal gruppo di Affari tuoi. Tutto è cominciato quando una pacchista, Giulia, ha preso il suo numero e ha scritto sopra questo nome. Ad accompagnare Leonardo è stato il padre Luigi, pensionato dopo una vita di lavoro nella polizia penitenziaria (assistente capo nel carcere di Spoleto).

L’avventura di Leonardo è iniziata con il 13. Dopo i primi sei spacchettamenti, il dottore ha subito offerto una grossa cifra al concorrente: 38.000 euro. “La febbre o si alza o scende”, ha detto l’infermiere prima di far strappare l’assegno a suo padre.

La storia commovente di Leonardo: ecco quanto ha accettato

Nelle due volte successive è arrivata la proposta di cambiare numero e, alla fine, il concorrente ha ceduto il suo 13 per il 9. Tiro dopo tiro, il tabellone ha continuato a presentarsi favorevole e il dottore ha insistito più volte sulla medesima cifra. L’infermiere si è ritrovato a respingere un assegno da 25.000 euro per ben due volte, ma alla terza ha deciso di capitolare. Molto toccanti le sue parole, culminate con le lacrime del concorrente umbro e dei suoi amici pacchisti.

“Sono cresciuto in questo modo. Alcune volte chi si accontenta gode. Altre volte vale la pena rischiare… In Abruzzo ho fatto il militare. Ho fatto il servizio civile, dopo l’Esercito. La strada non è andata come avrei voluto. Ho fatto sempre sacrifici per riuscire a realizzarmi. Adesso sono felicemente un infermiere”

Pochi istanti dopo si è scoperto che nel pacco di Leonardo c’erano proprio i 200.000 euro. “Ci siamo fermati troppo presto”, ha detto Stefano De Martino. Un altro finale dal sapore amaro.