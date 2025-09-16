Affari tuoi, la toscana Sofia si arrende ad un passo dallo sbancare il programma: l’azzeccata previsione del Veggente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Veggente di Affari tuoi è tornato a fare una previsione che si è rivelata nuovamente azzeccata. Prossimamente sarà interessante vederlo giocare, nel frattempo le sue intuizioni continuano a suscitare stupore e meraviglia sia nel pubblico di mamma Rai che in Stefano De Martino. Nella puntata del 16 settembre, è arrivato il momento della Toscana con la giovane Sofia e sua sorella Melania. La loro partita è incominciata in maniera promettente, terminando con una vincita certa. Qualcosa, però, ha portato le ragazze a capitolare all’offerta del Dottore, lasciandosi sfuggire l’opportunità di sbancare Affari tuoi!

Chi sono le sorelle Sofia e Melania, protagoniste della puntata del 16 settembre di Affari tuoi

Sofia è stata la protagonista della puntata di Affari tuoi del 16 settembre 2025. La concorrente ha 22 anni e lavora come impiegata in un brand di moda. Viene da San Casciano, in provincia di Firenze. Ad affiancarla per tutta la puntata è stata sua sorella maggiore, Melania. Quest’ultima, sposata con due figli, è anch’essa un’impiegata in un brand di moda, ma le due sorelle non lavorano insieme.

Dopo 11 giornate di attesa, la toscana ha ottenuto il suo momento. Dalla ruota, a inizio puntata, ha pescato il pacco numero 9, che non ha mai voluto cambiare.

Sofia rifiuta le offerte sostanziose del Dottore: “mi mette in difficoltà”

I primi sei tiri di Sofia si sono rivelati abbastanza promettenti, anche se la ragazza ha dovuto dire addio alla possibilità di vincere 100.000 euro. Il Dottore, vedendo una prevalenza di pacchi rossi rispetto a quelli blu, le ha subito offerto 38.000 euro. “Mi mette in difficoltà ma non posso accettare”, ha detto la concorrente, stupita di aver ricevuto subito un’offerta così alta.

Anche successivamente, Sofia si è vista offrire di nuovo l’assegno da 38.000 euro. “Anche lei ha dei piani (riferito alla sorella, n.d.r.) per la sua famiglia e per i suoi bambini. Io ho i miei piani, sono molto giovane, ho 22 anni e ho tantissimi desideri, tantissimi sogni. Quindi mi farebbero super comodo”. Nonostante queste affermazioni, la ragazza ha preferito continuare a giocare.

Successivamente, nel tritatutto sono finiti anche gli assegni da 24.000, 20.000 e 30.000 euro. Alla fine, la ragazza è rimasta con ben tre pacchi rossi, quindi vincita assicurata. A questo punto del gioco, il Dottore ha alzato la posta offrendole 50.000 euro. Nemmeno questa cifra è riuscita a far capitolare la giovane Sofia, che ha effettuato un altro tiro decisamente fortunato, rimanendo con due possibilità: vincere 10.000 oppure 200.000 euro.

La previsione del Veggente: Stefano De Martino si inginocchia, ecco quanto avrebbe potuto vincere Sofia

Il Dottore, infine, ha offerto 60.000 euro. Le ragazze hanno deciso di incassare l’assegno e hanno chiesto consiglio a colui che è ormai divenuto a tutti gli effetti il Veggente di Affari tuoi. L’uomo ha chiesto carta e penna, scrivendo le sue riflessioni sul pacco 9 e consegnandole alle ragazze. Soltanto a fine gioco si è scoperta la previsione del Veggente, ossia che nel pacco di Sofia ci fossero i 200.000 euro. E aveva ragione! Nel 9 della concorrente toscana c’erano 200.000 euro. Ancora una volta, il Veggente ci ha visto giusto.