Affari tuoi, Luca vince cifra vertiginosa: perché c’era un monitor vicino al concorrente

Affari tuoi continua a stupire. Dopo le ultime due puntate dall’incredibile finale, in cui sia la Calabria che la Sardegna hanno sbancato la trasmissione, è giunta l’occasione di Luca, dal Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta nella storia di questa longeva trasmissione, accanto al concorrente non c’era una persona ad accompagnarlo, bensì un monitor. Il motivo di questa novità è stato spiegato dal concorrente stesso e la storia è a dir poco piacevole. E come se non bastasse, anche in questa serata è stata conseguita una vincita altissima!

Ecco perché c’era un monitor al posto dell’accompagnatrice del concorrente del Friuli Venezia Giulia

Quando, nella puntata del 4 ottobre 2025, i telespettatori di Affari tuoi hanno visto un monitor accanto al concorrente, si sono posti molte domande. Ad accompagnare Luca Bernardotto, del Friuli Venezia Giulia, ci sarebbe dovuta essere la sua amata Yara. Siccome la donna si trova al nono mese di gravidanza e potrebbe partorire da un momento all’altro, si è deciso di installare uno schermo.

L’assenza di Yara era quindi soltanto fisica, perché grazie a questo dispositivo la donna ha potuto supportare Luca. “Non succede, ma se succede…” ha scherzato Stefano De Martino, riferendosi al fatto che Yara avrebbe potuto partorire proprio durante la trasmissione. Questa frase è ormai divenuta una sorta di portafortuna, visto che il conduttore partenopeo l’ha ripetuta nelle ultime due sfide, entrambe terminate con la vincita di 300.000 euro.

Compare un’altra persona nel monitor… e un gatto

Con il numero 8, Luca di Fiume Veneto (Pordenone) ha affrontato questa avvincente partita, sperando di seguire le orme dei precedenti concorrenti. I primi sei pacchi non hanno portato la vittoria del jackpot salito a 5.000 euro, ma in compenso il podio è rimasto intatto. “Pasqualo”, alla prima telefonata, si è fatto avanti proponendo 36.000 euro. Cifra rifiutata.

Successivamente, il Dottore ha offerto il cambio. A questo punto è comparsa un’altra persona nel monitor: nonna Giovanna. Poco più avanti, si è intravisto addirittura il gatto di famiglia. Ad ogni modo, Luca ha deciso di tenersi l’8 e continuare a giocare.

Sia davanti ai 42.000 euro che ai 50.000 euro, la coppia ha ammesso che le cifre fossero alte, ma ha preferito comunque andare avanti.

Non c’è due senza tre: vinta un’altra cifra da ‘podio’

Rimasti con 100.000, 200.000 e 200 euro, il Dottore ha alzato la posta a 75.000 euro. “Diciamo sempre che il gioco è più facile dal divano. Ora che vi abbiamo messo sul divano, fateci vedere”, ha ironizzato De Martino, riferendosi alla signora nel monitor. Anche se Yara avrebbe preferito accettare l’assegno, il concorrente ha scelto di rifiutarlo, forse ispirato dal coraggio dei precedenti colleghi della Calabria e della Sardegna. Al tiro successivo, Luca ha puntato sul numero 17, liberandosi del pacco blu!

E per la terza serata consecutiva, un concorrente ha trovato uno dei tre più alti montepremi in palio! L’ultima offerta del Dottore è stata di 150.000 euro. Credendo nel suo pacco numero 8, anche perché presente nel suo cognome “Bernardotto”, il futuro papà ha deciso di rifiutare l’offerta. Ha vinto la bellezza di 100.000 euro! In tre serate, Affari tuoi ha regalato 700.000 euro in gettoni d’oro.