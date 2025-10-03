Affari tuoi, anche la Sardegna come la Calabria: Stefano De Martino incredulo nel giorno del suo compleanno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È proprio vero: chi non risica non rosica! La festa ad Affari tuoi non accenna a fermarsi. Dopo lo straordinario trionfo dell’infermiera calabrese che ha sbancato il programma di Rai 1 con 300 mila euro, Stefano De Martino ha vissuto un altro colpo di scena insieme al concorrente della Sardegna. Il tutto proprio nel giorno del suo compleanno: il conduttore napoletano, che ha spento 36 candeline, si è trovato a celebrare un nuovo maxi successo che lo ha lasciato senza parole.

Buon compleanno Stefano De Martino, il buffo desiderio espresso prima di spegnere la candelina

La puntata del 3 ottobre 2025 è iniziata tra emozioni e sorrisi. Dopo la presentazione del concorrente, De Martino ha ricevuto in dono una torta da Herbert Ballerina, che lo ha invitato a esprimere un desiderio prima di spegnere la candelina. La battuta non è tardata ad arrivare: “Sei ancora qua, non ha funzionato”, ha scherzato Stefano, alludendo al fatto che avesse chiesto di non vedere più il suo amico Herbert.

Chi è Angelo, il concorrente sardo protagonista della puntata

Il nuovo eroe della trasmissione si chiama Angelo, arriva da Sassari, fa l’artigiano ed è sposato con Giulia. Insieme hanno una figlia, Marilù. La coppia è entrata nel programma con un sogno ben preciso: portare a casa una somma che potesse dar forma ai loro desideri. E quel sogno, tra colpi di scena e scelte coraggiose, si è realizzato.

Lotteria Italia, l’estrazione del 3 ottobre

Nella stessa serata, il jackpot di Gennarino è salito a 4 mila euro, senza però essere vinto. Per la Lotteria Italia 2025, invece, il codice estratto è stato D 000052, venduto a Montanaso Lombardo.

La partita: un cambio molto fortunato

Angelo ha affrontato la gara con determinazione. Dopo i primi sei tiri ha rifiutato l’offerta di 30.000 euro, per poi accettare il cambio di pacco scegliendo il numero 12 al posto del 3, una mossa che si rivelerà vincente. Le offerte sono oscillate tra 25.000 e 30.000 euro, fino al momento in cui Giulia, con decisione, ha strappato l’assegno rifiutando anche 38.000 e 60.000 euro.

La coppia è arrivata a un bivio importante: il Dottore ha messo sul piatto 150.000 euro, ma Angelo e Giulia non si sono lasciati tentare. Sapevano di avere già una vincita garantita di 50 mila euro, ma hanno scelto di rischiare fino in fondo. Una scelta premiata: nel loro pacco c’erano i 300 mila euro, il massimo montepremi della trasmissione.

L’incredulità di Stefano

Quando è arrivata la conferma della vincita, Stefano De Martino non ha nascosto la sorpresa: incredulo, si è portato le mani tra i capelli e, rivolgendosi al suo amico Herbert, ha esclamato ridendo: “Da domani andiamo in ferie”. Un compleanno indimenticabile, che resterà nella storia di Affari tuoi.