Affari tuoi, lieto fine per Alessia e Stefano De Martino rivela cosa avrebbe fatto la concorrente con la metà della vincita

Messa da parte la disavventura di Fabio della Valle D’Aosta, Affari Tuoi ha aperto le porte ad Alessia, del Trentino Alto Adige. La concorrente, solare e ottimista, ha disputato una bellissima partita, dal finale un pochino particolare. Nel suo cuore c’era la speranza di sbancare, non solo per i suoi numerosi sogni ma anche per fare una donazione a persone come lei. Particolare che Stefano De Martino ha rivelato a fine puntata. Alla fine, questa ragazza si è ritrovata con 300.000 da una parte e 5 euro dall’altra parte.

Affari tuoi, puntata 13 giugno 2025: chi è Alessia

Alessia ha giocato insieme a sua madre. Da un po’ di tempo a queste parti, ad Affari tuoi si è soliti incominciare con il piede sbagliato. Ed anche se Alessia è partita con l’eliminazione di alcuni pacchi rossi di alto valore, ha fatto fuori molti più pacchi blu, ritrovandosi sempre in una posizione favorevole.

Stefano De Martino fa un dono al presidente

Stefano De Martino si è tolto uno sfizio regalando delle pantofole al pacchista della Puglia, soprannominato ‘Presidente’. Quest’ultimo, infatti, veste sempre elegante, perciò il conduttore aveva questa sorta di feticismo: scoprire che pantofole usasse il pugliese. Ed è stato così che in studio sono comparse delle pantofole piuttosto raffinate.

Il sogno di Alessia

La donna è andata avanti, senza Mai perdere l’ottimismo e il sorriso. Il Dottore le ha offerto subito 30.000 euro, a fronte di tre tiri. Tra i tanti sogni, Alessia vorrebbe comprare una casa, perciò non se l’è sentita di accettare l’assegno ricevuto.

Alla fine ha lasciato andare il suo 4, per prendere il pacco numero otto, scoprendo che aveva tra le mani 20.000 euro. Quando il Dottore le ha offerto 45.000 euro, Alessia ha preferito accettare questi soldi. È stato a questo punto che la donna ha rivelato che l’otto le ha salvato la vita. Non è voluta entrare nello specifico, ma ha dichiarato che grazie a questo numero, lei è rinata ed è immensamente grata alla vita. Ha fatto bene ad accettare l’assegno? Come direbbe De Martino: ve lo sveliamo fra una manciata di secondi…

Ecco quanto aveva Alessia nel suo pacco 8 e la rivelazione di Stefano sulla concorrente

Quando la partita è arrivata agli sgoccioli, Stefano De Martino ha rivelato che in caso di vincita, la concorrente avrebbe destinato metà del montepremi a coloro che stanno ancora combattendo la battaglia che lei è riuscita a vincere. Alessia ha fatto benissimo ad accettare 45.000 euro offerti dal Dottore, perché nel suo pacco di fiducia vi erano soltanto 5 euro! Finalmente un lieto fine ad Affari tuoi!