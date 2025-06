Affari Tuoi, Fabio della Valle D’Aosta arriva alla Regione Fortunata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad Affari Tuoi è arrivato il turno della Valle d’Aosta con Fabio, ma la sua è stata una partita a dir poco particolare. Eppure, tutto era iniziato in maniera promettente, con il Dottore che aveva subito offerto degli assegni sostanziosi. A un certo punto, il concorrente ha deciso di cambiare pacco, continuando a sperare di vincere una bella somma visto che aveva un tabellone favorevole. Da quel momento in poi, però, la situazione si è capovolta fino ad arrivare alla Regione Fortunata.

Affari Tuoi, puntata del 12 giugno 2025

Fabio, valdostano, è un libero professionista, nonché perito agrario. Ad accompagnarlo al cospetto di Stefano De Martino è stata la moglie Valentina. La coppia è sposata da ben 10 anni, e lei è un’impiegata. Si sono conosciuti ad una festa.

La partita di Fabio della Valle D’Aosta

Il pacco scelto per puro caso da Fabio è stato il 3. Thanat ha portato la polenta concia come specialità del giorno. I giochi sono partiti con un buon ritmo e, dopo i primi sei tiri, come prima offerta, il Dottore è ha proposto un assegno da 34.000 euro. Fabio, però, ha deciso di stracciarlo. Successivamente è arrivato il cambio pacco, con il valdostano che ha optato per il 14, per poi scoprire che nel 3 c’era solo 1 euro.

Andando avanti, sono arrivate altre ricche proposte in denaro: come quella da 40.000 e 34.000. Queste somme non sono bastate a far capitolare il concorrente, che ha deciso di andare fino in fondo. Purtroppo, per lui, la situazione è precipitata al punto da andare alla Regione Fortunata.

La Regione Fortunata

Alla prima occasione, il valdostano non ha indovinato, perdendo la possibilità di vincere 100.000 euro. Alla seconda, ha scommesso sull’Umbria, ma la Regione Fortunata era il Friuli-Venezia Giulia. E così si è conclusa questa partita sfortunata.