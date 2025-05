Affari tuoi, l’Emilia Romagna gioca di nuovo e ribalta la precedente sfortuna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nemmeno il tempo di ambientarsi ad Affari tuoi che già la sostituta di Chiara dell’Emilia Romagna (protagonista sfortunata della precedente puntata), si è ritrovata ad essere selezionata come concorrente della nuova sfida. ‘New entry, New esci’, ha ironizzato Stefano De Martino, presentando al pubblico Valentina. In un primo momento, il conduttore l’ha chiamata Morgana, salvo poi correggersi. Stefano si è confuso con il nome della sorella della concorrente, che l’ha accompagnata nell’avventura.

Affari tuoi, puntata del 27 maggio 2025: perché l’Emilia Romagna ha giocato un’altra volta?

Valentina ha 33 anni e viene da Valsamoggia, situato nella provincia di Bologna. È commerciale per un’azienda di ‘food and beverage’ e vive insieme al fidanzato Elia e al cane Bernardo. Al suo fianco c’era la sorella Morgana, di 24 anni e fresca di laurea in ingegneria gestionale. Quest’ultima vive da oltre un paio d’anni a Torino, lavorando in una società di consulenza. Due sorelle. Stefano De Martino ha chiarito che ad ogni puntata viene sorteggiata casualmente la regione italiana che deve giocare. Ed è capitato in tal modo che per due serate consecutive l’Emilia Romagna è stata scelta dal caso.

Come è andata a finire per Valentina e Morgana

Dopo un inizio non proprio promettente, in cui Valentina si è vista quasi subito ‘volatizzare’ i 300 mila euro, il Dottore le ha offerto la possibilità di cambiare pacco. La concorrente, non se l’è sentita di sostituire il suo numero 13. Pacco dopo pacco, la situazione è parsa migliorare ma il Dottore ha continuato a proporle il cambio.

Testarda, la concorrente ha proseguito con il 13. Non sono mancate le offerte in denaro, ma vedendo che erano piuttosto basse, Valentina le ha declinate tutte (18.000, 19.000 e 13.000 euro). Rimasta con un pacco rosso da 75.000, e uno blu contenente il ‘Culatello’, la 33enne ha dovuto prendere una difficile decisione: accettare l’offerta di 25 mila euro o giocare fino alla fine.

La sorellina ha cercato di aiutare Valentina a fare chiarezza sul da farsi. Alla fine la concorrente ha deciso di accettare l’offerta del Dottore, in quanto con i 25 mila euro può affrontare le spese di ristrutturazione della nuova casa. E questa scelta si è rivelata a dir poco provvidenziale, altrimenti le due sorelle dell’Emilia Romagna avrebbero fatto rientro con il culatello!