Affari tuoi, Chiara sfortunata: Stefano De Martino taglia i baffi al pacchista

Puntata abbastanza sfortunata, quella di Affari tuoi. Il 26 maggio, Chiara e Federico sono stati al centro di una battaglia terminata in maniera deludente, nonostante i tentativi del Dottore di aiutare la coppia. Ma i due protagonisti dell’Emilia Romagna non sono riusciti a cogliere i velati segnali a loro favore, ritrovandosi con l’amaro in bocca sul finale. Intanto, nel corso della puntata, Stefano De Martino si è reso protagonista di un gesto inaspettato, che ha coinvolto un altro pacchista e un paio di forbici. Scopriamo cosa è successo!

Affari tuoi, puntata del 26 maggio 2025: Chiara e Federico dall’Emilia Romagna, chi sono

Protagonista della puntata di Affari tuoi del 26 maggio 2025 è stata l’Emilia Romagna con la frizzante Chiara da San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena. Laureata in Farmacia, la donna è un’informatrice farmaceutica. ‘Giro per tutta la Romagna, il mio ufficio è la macchina’ ha raccontato la concorrente a Stefano De Martino, che l’ha chiamata ‘un bugiardino vivente’.

Ad accompagnare la concorrente è stato il suo fidanzato Federico, con il quale sta insieme da un anno. Lui si occupa di analisi dati e strategie elettroniche nell’ambito del motomondiale.

La sfortunata partita e i segnali non colti

L’avventura di Chiara è iniziata con il pacco numero 6, ma è finita del tutto diversamente. Dopo una serie di alti e bassi, in cui la concorrente dell’Emilia Romagna ha scelto di rifiutare tutte le offerte e i cambi fatti dal dottor Pasquale, alla fine si è decisa a fare una mossa che poi si è rivelata sfortunata. Chiara, rimasta con due pacchi blu da 0 e 50 euro, e due pacchi rossi da 20.000 e 100.000 euro, ha consultato il signor Lupo prima di decidere se lasciar andare il suo numero sei o tenerselo.

Lupo ha premesso che bisognava effettuarlo prima il cambio del pacco e che ormai, arrivati a questo punto, era un ”cambio pericoloso”. Consultandosi con il fidanzato, che ha tirato in ballo una certa ‘nonna Lina’, la ragazza è rimasta spiazzata dalle sue parole e ha deciso di ascoltarlo, prendendo il numero 18. Al momento della resa dei conti, Chiara e Federico sono rimasti con il 6 e il 18. Il Dottore, che durante la partita ha proposto più volte alla coppia di cambiare pacco, ha offerto un’altra volta questa possibilità. Ma Chiara ha preferito tenersi il 18, per poi scoprire a malincuore che nel pacco precedente vi erano 20 mila euro!

Stefano De Martino, dalla battuta su Giovanni Pascoli al taglio dei baffi a un pacchista

Tanti gli episodi esilaranti di questa puntata. Quando ha appreso che Chiara viene dal paese del poeta Giovanni Pascoli, Stefano De Martino ha detto di sapere tutto sul suo conto: ‘Pascolo da quando ero bambino’.

Il conduttore, munito di forbici, si è avvicinato al rappresentante della Toscana con una foltissima barbona, e gli ha dato una spuntata. Siccome nel pacco del pacchista vi erano 100 mila euro, il conduttore campano ha pensato bene di ‘tagliare’ l’incantesimo in questo modo.

Infine, non si può non citare il peloso Gennarino, che ormai da qualche tempo è protagonista di Affari tuoi.