Affari Tuoi, le sorelle di Marigliano fanno patire il dottore, ma alla fine si fermano all’offerta

Affari Tuoi. Rossella e sua sorella Mary arrivano da Marigliano, in provincia di Napoli. Una poliziotta e una psicoterapeuta, entrambe determinate e con le idee ben chiare, si sono trovate ad affrontare una partita dal finale decisamente cardiopalma. Fino all’ultimo istante, le due sorelle hanno difeso con convinzione il numero 17, rifiutandosi sempre di cambiarlo. Una scelta che, col senno di poi, si sarebbe rivelata più che fondata, visto che quel pacco custodiva una delle cifre più alte mai messe in gioco nel programma.

Affari Tuoi, puntata 8 febbraio

In realtà, Rossella si chiama Rosa, mentre Mary è Mariangela. Le due sorelle hanno dimostrato grande affiatamento e complicità, riuscendo persino a mettere in difficoltà il dottor Pasquale. La poliziotta, dopo sole quattro puntate, ha salutato definitivamente il programma di mamma Rai.

In un arco di tempo così breve, Pasquale non ha avuto modo di studiarla a fondo e, infatti, non è mai riuscito a sottrarle il pacco numero 17, pescato casualmente dalla ruota all’inizio della puntata. Rossella ha sempre respinto con decisione le offerte del dottore, a partire da 38.000 euro, passando per 42.000, fino ad arrivare per ben due volte a 46.000 euro.

Quanto c’era nel pacco 17 di Rossella e quanto ha accettato

Nel momento decisivo, rimasta con due pacchi dal valore opposto, la concorrente si è trovata davanti a una scelta cruciale: da una parte la possibilità di vincere 200.000 euro, dall’altra il rischio di portare a casa solo 10 euro. L’alternativa, rappresentata da un assegno da 60.000 euro, ha infine fatto vacillare Rossella, che ha deciso di accettare l’offerta. Eppure, entrambe le sorelle erano convinte che nel loro pacco si nascondessero i tanto ambiti 200.000 euro. Una convinzione rivelatasi esatta, ma che non è bastata a spingerle fino all’ultimo rischio. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Guendalina e Gianmarco vincono il jackpot e il contenuto del Pacco Nero