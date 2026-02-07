Affari Tuoi, Guendalina e Gianmarco vincono il jackpot e il contenuto del Pacco Nero

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una puntata al cardiopalma quella di Affari Tuoi andata in onda il 7 febbraio. A giocare insieme a Stefano De Martino è stata Guendalina, originaria di Monte Porzio Catone. In realtà, la concorrente vive in un piccolo borgo di circa 200 abitanti, Morro Reatino, in provincia di Rieti. Guendalina ha 36 anni ed è sposata con Gianmarco, 45 anni. La coppia, unita in matrimonio dal 2021, ha due figli: uno di 11 anni e l’altro di 2. Insieme hanno affrontato una partita che, almeno inizialmente, non lasciava presagire nulla di positivo. Nel finale, però, sono riusciti a ribaltare completamente la situazione, conquistando il contenuto del Pacco Nero.

Affari Tuoi, puntata 7 febbraio: gara in salita per Guendalina e Gianmarco

Prima di arrivare all’epilogo, Guendalina e suo marito hanno dovuto fare i conti con una gara decisamente in salita. Nonostante tutto, sono riusciti a trovare Gennarino entro i primi tre tiri, assicurandosi un jackpot da 2.000 euro.

Pacco dopo pacco, la partita è sembrata progressivamente sfuggire di mano: la coppia ha individuato quasi esclusivamente pacchi rossi, facendo svanire il sogno del podio e lasciando spazio all’incubo dell’invenzione del giorno di Herbert, un curioso “passaporco”.

Il Pacco Nero: ecco quanto ha vinto la coppia

Nel finale, però, Guendalina e Gianmarco si sono ritrovati con il Pacco Nero ancora in gioco e il traguardo dei 50.000 euro sul tavolo. Il Dottore ha ipotizzato che all’interno ci fosse uno zero, o comunque una cifra blu. In realtà, il pacco conteneva 15.000 euro. Sommando le due vincite, la coppia ha portato a casa un totale di 17.000 euro in gettoni d’oro.