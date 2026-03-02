Affari Tuoi, dalla scelta più rischiosa al trionfo: Alessia vince 50.000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella del 2 marzo sarà ricordata come una delle puntate più intense e cariche di suspense dell’attuale stagione di Affari Tuoi. Protagonista della serata è stata Alessia, 29 anni, originaria di Foligno, che ha vissuto una partita fatta di alti e bassi fino a trovarsi davanti a un bivio decisivo: da una parte il rischio di incontrare Gennarino, dall’altra la possibilità di conquistare un montepremi a cinque cifre. Al suo fianco, a sostenerla in ogni momento, il fidanzato Francesco, con cui condivide una storia nata in modo quasi fiabesco.

Alessia e Francesco, come si sono conosciuti

Praticante avvocato e proprietaria di un B&B, Alessia ha conosciuto proprio grazie alla sua attività l’uomo che oggi le è accanto. Francesco, autotrasportatore, aveva soggiornato nella struttura durante un viaggio di lavoro. Da quell’incontro casuale è nata una frequentazione che si è trasformata presto in qualcosa di più profondo.

Poco dopo essersi conosciuti, Alessia avrebbe dovuto partecipare a un concerto dei Pinguini Tattici, ma l’amica che doveva accompagnarla ha dato forfait. Con spontaneità e determinazione, ha quindi chiesto a Francesco di andare con lei. Un gesto semplice ma significativo, che racconta molto del suo carattere intraprendente e che, simbolicamente, sembra aver anticipato la scelta di mettersi in gioco anche nel programma condotto da Stefano De Martino, condividendo l’esperienza proprio con lui.

Affari Tuoi puntata 2 marzo: vinti 50.000 euro

Dopo una partita incerta, segnata da momenti favorevoli e altri più complessi, il Dottore ha proposto ad Alessia il cambio del pacco. La concorrente ha deciso di non abbandonare il suo numero 9, ritrovandosi così davanti all’ultima, decisiva possibilità: 50.000 euro oppure Gennarino.

Nel finale, Francesco le ha dedicato parole cariche di sentimento: «La ringrazio per avermi portato qui. Anche se stiamo insieme da poco, per lei era importante. Al di là di come andrà e della scelta che ha fatto, io ho già vinto per il fatto di essere qui con lei».

Il destino ha premiato la determinazione di Alessia. Dopo aver trovato l’amore quasi per caso, è arrivata anche la soddisfazione in studio: nel suo pacco c’erano proprio i 50.000 euro. Una vittoria che suggella una serata emozionante e dimostra, ancora una volta, quanto il coraggio possa fare la differenza.