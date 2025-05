Affari tuoi, Laura ribalta la sua situazione alla Regione Fortunata: quanto ha vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ne sono accadute di tutti i colori nell’avvincente puntata di Affari tuoi del 28 maggio. Dopo due serate consecutive con l’Emilia Romagna, questa volta è arrivato il turno della Lombardia. A rappresentare questa regione è stata Laura, insieme al suo partner Giambattista. I due si sono ritrovati a interpretare le varie offerte del Dottore, che ha creato un po’ di confusione ed ha portato la coppia alla Regione Fortunata. Questa mossa ha ribaltato l’intero andamento del gioco!

Affari tuoi, puntata del 28 maggio 2025

Laura viene da Lodi ed ha 34 anni. È responsabile amministrativa per un’azienda di dermocosmesi a Milano. È fidanzata con il 29enne Giambattista, che lavora in una società di moda italiana. I due si conobbero durante un viaggio in Turchia, a Istanbul.

Come è andata a finire per Laura?

L’avventura di Laura ad Affari tuoi è iniziata piuttosto male, visto che ha trovato diversi pacchi rossi di alto valore, come gli ambiti 300.000 euro. Nonostante ciò, la donna non si è persa d’animo ed ha proseguito fiduciosamente nel gioco, scartando la prima offerta del Dottore di 20 mila euro. Successivamente, per ben due volte si è rifiutata di cambiare il suo pacco numero 5. Un’altra offerta è finita nel tritatutto: 15 mila euro. Rimasta con 4 pacchi rossi (tra cui uno di 100.000 euro) e due blu, il Dottore ha offerto ancora una volta il cambio e questa volta Laura ha deciso di cedere il 5 per l’11. Poco dopo ha scoperto che nel pacco precedente aveva 20 mila euro.

La Regione Fortunata

A questo punto, la partita ha iniziato a farsi un po’ più incasinata. ‘Io credo in questo numero. C’è tutta una storia…’, ha affermato con determinazione Laura, continuando a giocare. Rimasta con 10.000, 100.000 e 20 euro, la lombarda ha avuto il coraggio di respingere i 20 mila offerti dal Dottore. Poco dopo la concorrente si è vista sfumare la possibilità di vincere 100 mila euro ed ha scelto di andare alla Regione Fortunata. La prima manche non è andata a buon fine, ma alla seconda la 34enne di Lodi è riuscita a indovinare la regione vincente, intascando un montepremi di 50 mila euro