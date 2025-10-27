Affari tuoi, l’arguta mossa di Anas e Giulia ribalta una partita sfortunata: cosa faranno con i soldi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anas, protagonista della puntata di Affari Tuoi del 27 ottobre, ha pescato dalla ruota il numero 15 e, affiancato dall’amata Giulia, ha affrontato la sua avventura nel celebre programma di mamma Rai. Viene da Santa Maria degli Angeli e fa il vetraio, mentre la sua fidanzata è una laureanda in filosofia. La coppia ha portato con sé un portafortuna molto romantico, che rappresenta il rione in cui si sono conosciuti. Peccato, però, che la sfortuna si sia abbattuta su di loro per gran parte della puntata e soltanto la mossa arguta della coppia è riuscita a ribaltare la situazione.

Si rompe la corda di un pacco: ‘Stiamo cadendo a pezzi’

L’inizio è stato scoppiettante per l’umbro, ma non è riuscito ad aggiudicarsi il jackpot da mille euro. Dopo più bassi che alti, il ragazzo ha deciso di spezzare la cattiva sorte accettando il cambio e prendendo così il numero 20. Poco dopo ha scoperto che nel pacco precedente c’erano soltanto 50 euro.

«Stiamo cadendo a pezzi!» ha scherzato Stefano De Martino, quando alla pacchista del Trentino-Alto Adige si è rotto lo spago del suo pacco.

La partita è proseguita in modo sfortunato, con in gioco solo il Pacco Nero, i 200.000 euro e tre pacchi blu. Il Dottore ha offerto 20.000 euro, ma Anas, convinto che all’interno del Pacco Nero ci fossero 300.000 euro, ha deciso di rifiutare.

Come è finita per Anas l’avventura ad Affari tuoi

A un passo dai titoli di coda, erano rimasti solo il Pacco Nero e lo 0. Il Dottore ha avanzato la sua ultima offerta di 25.000 euro. Anas ha accettato, soprattutto perché lui e la fidanzata devono ristrutturare e arredare la loro casa: basti pensare che hanno ancora il televisore appoggiato su una cassapanca.

Il finale? Il Pacco Nero conteneva 15.000 euro.