Affari tuoi, la veneta Alice alla Regione Fortunata: la storia sui figli avute da relazioni ‘movimentate’

Protagonista della puntata del 23 settembre 2025 di Affari tuoi è stata Alice, dal Veneto. La donna viene da San Giuseppe di Cassola e ha portato con sé non solo la caparbietà ma anche una storia interessante che riguarda i suoi quattro figli. Purtroppo, l’istruttrice ha avuto a che fare con una brutta puntata, terminata con l’amaro in bocca. (Qui per scoprire come è finita la puntata del 22 settembre).

La storia dei figli di Alice e le sue relazioni passate

Alice si è presentata a Affari tuoi con una storia particolare alle spalle. I suoi amori passati sono stati abbastanza movimentati, o almeno così gli ha definiti Stefano De Martino. Ha quattro figli, ma non tutti sono nati dalla medesima relazione. La concorrente, prima di sposarsi, aveva già una figlia. In seguito al matrimonio, Alice ha dato alla luce altri due bambini, per poi divorziare e mettersi con Edoardo. Dalla relazione con quest’ultimo è nato Lheo (con l’acca). “Ai primi appuntamenti con Edo ti sei presentata con i tuoi tre figli”, ha rivelato il conduttore napoletano. “Mi ha fregato”, ha risposto il partner di Alice ridendo.

Lei è un’istruttrice di acquaticità. In pratica insegna ai bambini da 0 a 6 anni a non annegare, acquisendo autonomia in acqua. “Un lavoro molto importante, propedeutico anche al nuoto”, ha spiegato De Martino al suo pubblico.

La concorrente di San Giuseppe di Cassola va alla Regione Fortunata

Il pacco che Alice ha pescato dalla ruota è stato quello con il numero 11, ma a fine partita si è ritrovata con il 18 in mano. I primi tiri non sono stati granché positivi, ma la concorrente ha più volte ripetuto di non volersi arrendere. Determinata a divertirsi, la donna ha rifiutato tutte le offerte del dottor Pasquale che, tra l’altro, non sono state molto alte.

E dopo una partita a dir poco sofferta, Alice si è ritrovata alla Regione Fortunata. La prima scelta, dal valore di 100.000 euro, è stata l’Abruzzo, mentre la seconda, da 50.000 euro, il Lazio. Purtroppo né l’una né l’altra si sono rivelate vincenti, perché la Regione Fortunata era il Molise. “Va bene così”, ha detto la concorrente, anche se dai suoi occhi traspariva tutta la delusione per questo amaro finale che il destino le ha riservato.