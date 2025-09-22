Affari tuoi, la ligure Beatrice tra lacrime e annuncio, accetta l’offerta per sposarsi ma poi fa un’amara scoperta: la reazione finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non poteva che cominciare in questo modo, l’autunno. Protagonista della puntata del 22 settembre 2025 di Affari tuoi è la Liguria, rappresentata da Beatrice. Soltanto 24 ore prima si era concluso il capitolo di Alessandro, alias Linguini, che aveva regalato emozioni e risate a non finire (qui per scoprire come è andata la sua partita). Quella di Beatrice, però, è stata una sfida piuttosto intensa e particolare, segnata da lacrime legate a una toccante storia familiare e da un annuncio fatto in diretta tv. Ma il momento con maggior pathos è arrivato sul finale, quando ha accettato la grossa offerta del dottore salvo poi reagire in modo particolare alla scoperta del valore del suo pacco!

Beatrice, la podologa e pallavolista di Affari tuoi: l’annuncio da Stefano De Martino

Beatrice fa la podologa e viene dalla provincia di La Spezia. Si allena e gioca a pallavolo. Per partecipare al programma con Stefano De Martino, la donna si è ritrovata a dover saltare la preparazione, cosa che la fa sentire in colpa verso le sue compagne. È stata accompagnata dall’amato Mirko, odontotecnico e pugile allo stesso tempo.

“Girava con un ventaglio sul lungomare con su scritto: ‘sotto 1.90 m niente’ e invece… Mirko ce l’ha fatta”, ha raccontato Stefano De Martino, rivelando al pubblico di Rai 1 questo simpatico aneddoto.

Nel corso del gioco, la coppia ha fatto un annuncio alle rispettive famiglie: si sposeranno. “Non lo sanno, lo scoprono adesso”, ha detto Mirko, ma solo in caso di vittoria. La data scelta è il 19.

La concorrente in lacrime per il racconto sulla famiglia

Beatrice ha pescato casualmente il pacco numero 8. Le prime proposte del dottor Pasquale sono state alte e importanti. Ma la concorrente ha scelto di giocare e di non effettuare alcun cambio.

Ad un certo punto, Beatrice ha iniziato a raccontare una storia che l’ha fatta piangere, legata alla sua famiglia e al numero 18. “Io sto con mia zia e sua figlia. Ma noi non eravamo in tre, bensì in quattro… la mia mamma, quella che mi ha adottato, c’è ancora. Mi ha accompagnata al provino. Abbiamo perso, però, questa persona che era la mia terza mamma. Il giorno 18”.

Accetta una maxy offerta, ma poi reagisce male alla scoperta del contenuto del suo pacco

Andando avanti, Beatrice ha eliminato anche gli assegni da 26.000 e da 60.000 euro. Ancora nessun cambio. Alla fine, rimasta con tutto o niente, ossia con un pacco da 20 euro e uno da 300.000 euro, si è ritrovata davanti a una ricca offerta da 75.000 euro. Di fronte al dilemma, la concorrente ha detto: “Sono tanti, ci possiamo sposare con questi”. E così la coppia ha intascato l’assegno, pensando a coronare il loro futuro d’amore e speranza.

E nel loro pacco? C’erano i tanto ambiti 300.000 euro. La concorrente non ha preso affatto bene la notizia: ha chiuso il pacco con profonda delusione e se n’è allontanata. Dopo qualche secondo, però, ha ripreso il pacco e ha iniziato a fissare la somma che sarebbe potuta essere sua se solo avesse rischiato fino in fondo.