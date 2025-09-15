Affari tuoi, il marchigiano Federico vince alla Regione Fortunata grazie alla fidanzata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’amore fa vincere, lo sa bene il concorrente della puntata del 15 settembre 2025 di Affari tuoi che ha scelto di farsi accompagnare nel gioco dei pacchi di Rai 1 dalla fidanzata. Dopo l’amara avventura della precedente concorrente piemontese, il gioco ha regalato una nuova pagina di entusiasmo e speranza grazie al percorso di Federico, un giovane marchigiano che ha trasformato la sua serata in un’occasione indimenticabile, culminata con un trionfo alla Regione Fortunata.

Affari tuoi, Federico e Marica: chi sono

Federico ha 32 anni e viene dalla provincia di Ancona, precisamente da Numana. È un amante del surf e gestisce un B&B insieme alla sua fidanzata Marica. Per anni, ha lavorato nell’animazione e, durante una stagione, ha conosciuto la sua attuale compagna. Nel corso di uno spettacolo scattò il bacio tra i due e da quel giorno non si sono più separati. Amano viaggiare in camper, sempre in compagnia del loro Golden Retriever, Mirto.

Parte male l’avventura del concorrente marchigiano

Nella ruota, Federico ha pescato il pacco numero 15. I primi sei tiri hanno portato il Dottore a fare una prima offerta consistente di 30.000 euro. Il marchigiano, però, ha rifiutato l’assegno, incaricando Marica di tritarlo. A un certo punto ha deciso di lasciar andare il suo pacco 15, prendendo il numero 6.

Andando avanti con il gioco, sono arrivate offerte da 25.000 e 10.000 euro, tutte rifiutate. Purtroppo la partita si è rivelata un completo disastro e, quando anche il Pacco Nero è stato scartato, si è arrivati alla Regione Fortunata.

La Regione Fortunata: quanto ha vinto Federico grazie alla scelta della fidanzata

Dunque, esattamente come nella puntata precedente, si è arrivati alla Regione Fortunata. Come prima scelta da 100.000 euro, Federico ha puntato sulla Sardegna, mentre per la seconda scelta da 50.000 ha scommesso sulla Toscana. Quest’ultima scelta è stata fatta da Marica. La Sardegna è stata scartata subito e la coppia ha dovuto confidare nella Toscana. Pochi minuti dopo è arrivato l’esito finale: la Regione Fortunata era proprio la Toscana! Vinti 50.000 euro e questo grazie all’intuizione di Marica.