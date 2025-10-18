Affari tuoi, la toscana Chiara e la mossa provvidenziale all’ultimo minuto che la fa vincere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo un’attesa di poco più di trenta puntate, Chiara, dalla Toscana, ha finalmente avuto la sua occasione per cercare la fortuna ad Affari Tuoi. La sua partita è iniziata con il piede giusto, ma pacco dopo pacco qualcosa è andato storto. A pochi minuti dai titoli di cosa, grazie a una mossa provvidenziale, la ragazza è riuscita a scampare a un finale deludente. Per lei, infatti, è arrivata una bella vincita da sommare al jackpot di Gennarino.

Affari tuoi, puntata 18 ottobre 2025: ‘lunga gestazione di questo amore’

La protagonista della puntata del 18 ottobre di Affari Tuoi è stata Chiara, originaria di Sesto Fiorentino e di 29 anni. Lavora nell’enoteca di famiglia, dove si vendono anche dolciumi e prodotti di gastronomia: una tradizione che va avanti dai tempi del nonno Gabriele, dal lontano 1930.

Ad affiancarla durante la partita c’era Enrico, il suo partner. L’uomo, di 31 anni, è un consulente bancario. La coppia si è conosciuta in un locale di Firenze e, dopo un anno, ha deciso di stare insieme. “C’è stata una gestazione lunga di questo amore”, ha ironizzato Stefano De Martino.

La partita di Chiara e la provvidenziale mossa finale: ‘gol al novantesimo’

La partita di Chiara è iniziata con il piglio giusto e con il numero 7. La concorrente ha trovato subito lo zero e Gennarino, aggiudicandosi così il jackpot della trasmissione, salito a 2.000 euro. Al termine del primo giro, Chiara si è vista sventolare davanti un ricco assegno da 30.000 euro. Con un tabellone ancora favorevole, nonostante fosse orfano dei 300.000 euro, la concorrente ha incaricato la sua dolce metà di strappare l’assegno.

La stessa sorte è toccata anche alle offerte successive da 25.000 e 10.000 euro. Nessun cambio accettato. Arrivata alla fine con due sole opzioni, vincere 30.000 euro oppure 500 euro, Chiara ha pescato il cambio e lo ha subito accettato, prendendo il numero 17 e lasciando andare il 7.

Una mossa provvidenziale, che Stefano De Martino ha paragonato a un gol al novantesimo. Grazie appunto alla saggia decisione di cambiare pacco, Chiara ha vinto 30.000 euro.