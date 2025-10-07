Affari tuoi, la siciliana Francesca si commuove per la storia del padre: trova 200.000 euro ma aveva già accettato l’offerta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la clamorosa vincita delle sorelle Veronica e Annarita dalla Basilicata, il palco di Affari tuoi ha visto protagonista Francesca, una concorrente siciliana arrivata al termine del suo percorso. La donna ha emozionato il pubblico non solo con il suo gioco, ma anche con i racconti personali che hanno accompagnato la puntata, tra ricordi dolorosi e sogni da realizzare insieme al marito.

Stefano De Martino imita Maria De Filippi: parte la sigla di C’è posta per te

Originaria di Adrano, Francesca gestisce una posta privata specializzata nelle spedizioni. Il suo lavoro ha incuriosito Stefano De Martino, che ha chiesto chiarimenti e, tra una battuta e l’altra, ha inscenato un siparietto comico sulle note della sigla di C’è posta per te. Vestendo i panni di Maria De Filippi, il conduttore ha imitato la celebre presentatrice, scatenando le risate del pubblico. “Ci occupiamo di spedizioni, solo che questi pacchi li avvolgiamo con la pellicola nera o bianca. Se vinco comprerò la pellicola blu, che costa di più”, ha scherzato la concorrente.

L’obiettivo di Francesca e Salvo

Accanto alla concorrente, in studio, c’era proprio Salvo, con cui Francesca condivide una lunga storia d’amore nata a scuola. La coppia ha due figli e durante la puntata la concorrente ha ricordato con emozione i primi tempi della loro conoscenza: “Abbiamo la stessa età, ma il primo anno è come se non l’avessi visto. Lui era sempre lì, puntuale a scuola”.

Al di là delle battute, Francesca e il marito Salvo avevano un obiettivo concreto: comprare finalmente una casa. Dopo due anni e mezzo trascorsi in affitto e tanti sacrifici per avviare l’attività, la coppia sogna un edificio tutto loro per dare stabilità alla famiglia.

Francesca in lacrime, racconta la storia del papà

Con il numero 10 in mano, Francesca ha affrontato il momento decisivo del gioco. I primi sei tiri non hanno portato alla scoperta di Gennarino, impedendole di incassare un jackpot di 8 mila euro. Il podio intatto ha fatto salire l’offerta del Dottore a 35 mila euro, ma Francesca ha deciso di rischiare ancora. Con i tre tiri successivi ha però perso la possibilità di puntare ai 300.000 euro.

Le proposte del Dottore sono arrivate una dopo l’altra: 20.000, 18.000, 30.000 e poi 40.000 euro, ma la concorrente non ha ceduto. Sul finale, il momento più toccante: Francesca si è commossa ricordando il padre, scomparso cinque anni fa, definendolo “il pilastro di casa” e riconoscendo quanto la sua forza abbia segnato la sua vita.

Il finale della siciliana: avrebbe dovuto dar retta al figlio!

Alla fine Francesca è rimasta con Gennarino e i 200.000 euro in palio. L’ultima offerta è stata di 65.000 euro e la concorrente, temendo di uscire a mani vuote, ha scelto di accettare. Poco dopo, però, la rivelazione: nel suo pacco c’erano davvero 200.000 euro. Una vittoria sfumata che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto perché il figlio Nicolò l’aveva invitata a fidarsi del pacco numero 10.