Affari tuoi, la lucana Veronica sbanca il programma grazie al supporto della sorella: i fan notano un particolare su Lupo e Thanat

Affari tuoi ha regalato intensità e spettacolo con le sorelle lucane Veronica e Annarita, dopo l’avventura della marchigiana Federica. È da un po’ di tempo a questa parte che si sbanca all’interno della trasmissione condotta da Stefano De Martino. Ancora una volta, infatti, è stato vinto uno dei tre montepremi più alti offerti dal programma. Intanto, sui social i fan di Affari tuoi hanno notato un particolare che riguarda Lupo e Thanat.

Chi è la fortunata concorrente della Basilicata che ha sbancato Affari tuoi

Veronica viene da Matera e lavora in banca. Ha una figlia di 4 anni e un marito. Ha scelto di portare con sé la sorella maggiore Annarita, avvocata non esercitante. In realtà, Veronica e Annarita hanno anche un’altra sorella. La scelta di farsi supportare da Annarita si è rivelata provvidenziale per la concorrente.

Sale il jackpot su Gennarino

Da una settimana il jackpot su Gennarino non viene trovato nei primi sei tiri, perciò è salito a 7 mila euro. La concorrente lucana non è riuscita a trovare il cagnolino e, inoltre, si è vista sfumare dei grossi montepremi.

La sua avventura è iniziata col 19, e il Dottore ha applicato la regola dell’alternanza partendo dal cambio, rifiutato, seguito dall’offerta di 19.000 euro, anch’essa rifiutata, poi un altro cambio, respinto, e ancora un’offerta (selezionata dalle carte) dal valore di 14 mila euro, rifiutata.

Alla fine la donna si è decisa a cambiare numero, lasciando andare il 19 e prendendo il 9. Proseguendo, Veronica ha declinato anche i 15.000 euro e i due cambi (l’ultimo pescato dalle carte). Tiro dopo tiro, la partita è giunta al culmine: o tutto o niente.

Quanto ha vinto la lucana ascoltando la sorella

La lucana si è ritrovata con 0 euro da una parte e 100.000 euro dall’altra. L’ultima offerta del Dottore è stata di 30.000 euro. Coraggiosamente, e supportata dalla sorella Annarita, convinta che ci fossero i 100 mila euro nel loro pacco, Veronica ha deciso di rischiare. Ed è stato così che, ancora una volta, il coraggio ha permesso a un concorrente di Affari tuoi di sbancare la trasmissione. Veronica è tornata a casa con 100 mila euro!

Lupo e Thanat non vengono più presi in considerazione?

Da quando sono partiti il jackpot su Gennarino e la Lotteria Italia, la trasmissione ha tolto l’oggetto misterioso che veniva presentato a inizio puntata da Thanat. I fan hanno notato questo cambiamento, oltre al fatto che Lupo non viene più consultato con la stessa frequenza di prima.

Tante le ipotesi che imperversano sui social. C’è chi dice che venga dato più spazio all’amico di Stefano De Martino, Herbert Ballerina, chi sostiene che abbiano fatto bene a cambiare, altrimenti col tempo il programma sarebbe diventato noioso. Qualcun altro, invece, ha ipotizzato che forse abbiano smesso di coinvolgere Lupo e Thanat perché le loro parole tendevano a influenzare i concorrenti.