Affari tuoi, il pugliese Michele conduce una partita incasinata e cambia tutto

Una partita a dir poco disastrosa ma divertente, quella dell’1 giugno di Affari tuoi. A movimentare la puntata è stato Michele dalla Puglia, che ha divertito il pubblico di Rai 1 e Stefano De Martino con la sua simpatia. Purtroppo, il concorrente non è stato molto fortunato, finendo per fare delle mosse poco propizie. Alla fine, ha preso un’ardua decisione…

Affari tuoi, puntata dell’1 giugno 2025: chi è Michele di Bari

Michele è stato il protagonista della puntata del 1° giugno di Affari tuoi. Per sostenere il rappresentante della Puglia, originario di Bari, il pubblico presente in studio ha indossato un papillon. Michele, infatti, è solito indossare questo indumento. È un tecnico informatico. Si occupa di assistenza nei supermercati. È fidanzato da un decennio con Anna, la quale fa il capostazione a Putignano.

Michele e le mosse incasinate

Il concorrente ha iniziato la sua avventura con il pacco 11 e l’auspicio di tornare a casa con un bel bottino in modo da poter sostenere un mutuo trentennale. Purtroppo, per lui, i primi pacchi chiamati erano di alto valore. Sia i 300.000 che i 200.000 sono andati subito in fumo. Alla prima chiamata, il Dottore ha offerto il Cambio. Siccome c’erano più pacchi blu che rossi sul tabellone, Michele ha pensato bene di lasciare l’11 per il 9. Andando avanti, ha declinato l’assegno da 20.000 e da 10.000 euro. Successivamente ha scelto di prendere il 13, lasciando il 9. E non c’è due senza tre, perché Michele ha cambiato nuovamente pacco, prendendo il 7. Ad ogni modo, tutti i pacchi che ha lasciato andare erano di basso valore, eccetto Gennarino, il cagnolino della trasmissione.

Come è finita per il concorrente pugliese

A fine puntata, quando è rimasto con una Fresella, 5 euro e 75.000 euro, Michele si è visto offrire 20.000 euro dal Dottore. A questo punto, il pugliese ha ammesso che la sua partita è stata sfortunata e che se non avesse preoccupazioni, avrebbe continuato a giocare. Siccome ha un mutuo di 30 anni da sostenere, Michele ha preso la decisione di accettare l’offerta e intascare l’assegno da 20 mila euro. Poco dopo ha scoperto che nel suo ultimo pacco aveva la Fresella! Un piccolo lieto fine per la Puglia.