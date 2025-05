Affari tuoi, anche Maria Concetta alla Regione Fortunata: ‘Volevo tornare a lavorare’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviato il precedente trionfo alla Regione Fortunata della concorrente lombarda, Affari tuoi ha dato spazio a Maria Concetta, del Lazio. La donna è partita in maniera promettente, ma il suo finale si è rivelato del tutto deludente al punto da dover sperare nella Regione Fortunata.

Affari tuoi, puntata 29 maggio 2025: chi è Maria Concetta

Maria Concetta viene da Nettuno (Lazio) ed ha un negozio di caffè, cialde, capsule. Ha realizzato una nuova miscela di caffè ed ha intrapreso questa avventura nel 2021. Prima ancora, la donna già lavorava in un negozio di caffè, ma dopo la gravidanza si è fermata. ‘Quando lui (il figlio ndr) aveva un anno, volevo tornare a lavorare’, ha raccontato. Un giorno, Maria Concetta ha trovato un locale disponibile ed ha deciso di tuffarsi in questa esperienza lavorativa, che ora le sta dando tante soddisfazioni. A supportarla, sia nella vita che in questo gioco, è stato il marito, Marco. Quest’ultimo è un assistente alle macchinette.

L’esperienza ad Affari tuoi di Maria Concetta è iniziata 19 puntate fa. Con il pacco numero 5, pescato casualmente, la donna ha giocato con grande determinazione. Dopo l’apertura dei primi pacchi, il Dottore ha iniziato a fare il suo gioco. Alla prima telefonata, alla concorrente è stato offerto un assegno di 28.000 euro. Pur essendo grata per la cifra offerta, la donna ha scelto di andare avanti. Andando avanti, la donna ha declinato il cambio pacco più volte, e gli assegni da 28.000, 20.000 e 15.000 euro.

Come è andata a finire

La gara di Maria Concetta è partita in maniera promettente, ma è finita in malo modo. Rimasta con 200 euro e 10 mila euro, la donna ha scelto di andare alla Regione Fortunata. Al primo tentativo non è riuscita a prenderla. Al secondo tentativo, ha puntato tutto sulla Sicilia ma la Regione Fortunata era il Trentino. Un’avventura sfortunata per la concorrente di Nettuno.