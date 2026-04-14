Affari Tuoi, la piemontese Sara vince e il fidanzato commuove lo studio raccontando il loro incontro

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Da una Sara all’altra. Dopo la vittoria insperata alla Regione Fortunata per la sarda Sara (qui per scoprire cosa è successo), nella puntata del 14 aprile di Affari Tuoi è arrivata una nuova occasione per la piemontese Sara. Anche lei, come la sua omonima si è ritrovata ad essere affiancata dal suo partner, Daniele. Quest’ultimo ha emozionato il pubblico di Rai 1 raccontando di aver incontrato l’amata in uno dei periodo più difficili della sua vita.

Sara e Daniele ad Affari Tuoi: “il periodo più difficile della mia vita“

Sara vive a Volpiano da un paio d’anni, anche se le sue radici affondano a Torino. Porta con sé una storia fatta di intrecci: metà italiana e metà marocchina, un’identità ricca di sfumature. Al suo fianco, in questa esperienza, ha voluto Daniele, il suo compagno. Ha 29 anni, lavora nell’ufficio acquisti ed è un appassionato di calcio, tanto da definirsi con orgoglio “calciofilo”, con il cuore che batte per la Juventus.

Si sono incontrati tre anni fa, in un giorno che sa di rinascita: Pasquetta. Daniele ha raccontato quel momento con profonda emozione, toccando i cuori degli spettatori. “Era il periodo più difficile della mia vita perché nel febbraio del 2023 ho perso la persona più importante della mia vita, il mio papà. Però, inaspettatamente, ad aprile 2023 ho conosciuto lei“. Una coincidenza che sembra scritta da una mano invisibile. “La vita toglie e la vita dà”, ha commentato Stefano De Martino, regalando un pensiero motivante che ha attraversato lo studio e raggiunto chi, da casa, sta vivendo un momento complicato.

La vittoria di Sara, vinti 50 mila euro

La partita di Sara è iniziata con il pacco numero 14, ma il suo percorso è stato tutt’altro che lineare. Una montagna russa di emozioni, fatta di slanci e incertezze, scelte coraggiose e offerte rifiutate. Ha detto “no” al Dottore più volte, come se seguisse una voce interiore difficile da spiegare, accettando invece un cambio che ha riscritto il finale della sua storia.

E così, passo dopo passo, si è ritrovata a giocarsi tutto sul numero 13. Un finale sospeso, di quelli che fanno trattenere il respiro. Da una parte l’imprevisto, dall’altra una cifra capace di cambiare il corso delle cose: 50.000 euro. Nel suo pacco si nascondeva proprio quella cifra! Ad Affari Tuoi la festa continua.