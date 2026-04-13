Affari Tuoi, dalla delusione al sogno: Sara ed Emanuele conquistano il loro lieto fine alla Regione Fortunata

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La sorte ha scelto la Sardegna, trasformandola nella protagonista di una puntata quasi fiabesca di Affari Tuoi del 13 aprile. Al centro della scena, una coppia a un passo dal matrimonio: Sara ed Emanuele. Hanno deciso di sfidare la fortuna con un sogno semplice e potente, quello di conquistare una somma capace di rendere ancora più speciale il loro giorno. Eppure, fin dall’inizio, il percorso si è rivelato in salita. Pacco blu dopo pacco blu, le certezze si sono sgretolate, lasciando spazio allo sconforto. Il loro entusiasmo si è affievolito lentamente, fino a quando la Regione Fortunata ha cambiato tutto, restituendo loro il sorriso… e anche qualche lacrima di gioia.

Chi è Sara, la concorrente di Affari Tuoi del 13 aprile

Sara arriva dalla Sardegna, precisamente da Castelsardo, un suggestivo borgo in provincia di Sassari. Lavora come impiegata bancaria, occupandosi di cessioni del quinto e attività di sportello. Accanto a lei, il suo futuro marito Emanuele. Lui ha 30 anni ed è un militare del terzo reggimento bersaglieri. Il loro amore è concreto, vissuto, pronto a compiere un passo importante: il matrimonio, fissato per il 19 settembre. “San Gennaro”, ha fatto notare Stefano De Martino, sottolineando con un sorriso che la data scelta per il loro “sì, lo voglio” coincide proprio con il giorno dedicato al santo tanto caro ai napoletani.

Una partita sfortunata sin dal principio

La partita di Sara è iniziata con il pacco numero 18, ma la fortuna non sembrava essere dalla sua parte. Le offerte ricevute erano basse e, una dopo l’altra, uscivano più cifre rosse che blu, rendendo ogni scelta sempre più difficile. Ha cambiato pacco due volte, inseguendo un’intuizione, fino ad approdare in finale con il numero 11. Proprio quando la tensione era alle stelle, il gioco l’ha condotta all’ultimo, decisivo passaggio: la Regione Fortunata.

Quanto ha vinto Sara alla Regione Fortunata

In quel momento, il cuore ha iniziato a battere più forte, ma la speranza sembrava ormai appesa a un filo. Rimanevano due sole opzioni: la Sicilia, scelta da Sara, e la Sardegna, proposta dalla trasmissione. Stefano De Martino ha giocato con l’attesa, allungando quei secondi come se fossero eterni, mettendo alla prova i nervi della coppia. Poi, finalmente, la rivelazione: 50.000 euro. Un’esplosione di emozioni ha travolto Sara ed Emanuele, tra risate increduli, lacrime liberatorie e abbracci stretti, come a voler fermare per sempre quell’istante. Un finale che sa di rivincita, di amore e di sogni che, almeno per una sera, diventano realtà. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Nadia racconta del suo parto e si commuove: finale che lascia senza fiato