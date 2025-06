Affari tuoi, la moglie sta per partorire e il concorrente fa la prima scelta da padre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata l’avventura del simpatico pugliese Michele, Affari tuoi ha accolto in studio il piemontese Andrea da Pavone Canavese. Sono ore di grande attesa per il concorrente, che ha giocato con il cellulare attivo in attesa di ricevere una notizia destinata a cambiare per sempre la sua vita…

Affari tuoi, puntata 2 giugno 2025: perché il concorrente aveva il cellulare attivo

Direttamente da Pavone Canavese, Andrea si è fatto affiancare dal fratello Nicolò. Per il concorrente piemontese è stata una partita molto sentita, non solo per il gioco in sé ma anche per un imminente grande evento. Sua moglie, infatti, sta per dare alla luce la loro figlia che si chiamerà Matilde, per questo motivo Andrea non ha potuto staccare il cellulare. ‘Oltre alle telefonate del Dottore, aspettiamo anche quelle della mamma’, ha annunciato Stefano De Martino.

Ha cambiato pacco, quando ha potuto, scegliendo il 7, che è la somma delle lettere del nome ‘Matilde’. Peccato, però, che all’interno del pacco che ha lasciato andare aveva 300 mila euro! Una bella batosta. Ad ogni modo, Andrea non si è abbattuto ed ha continuato a giocare, rifiutando diverse offerte. Alla fine si è ritrovato con tre pacchi rossi: da 10.000, 30.000 e 200.000 euro.

Ecco quanto ha vinto Andrea ad Affari tuoi?

A questo punto il Dottore ha alzato l’offerta, ma Andrea non ha capitolato davanti ai 40 mila euro poiché, alla peggio avrebbe trovato i 10 mila euro. Rimasto con 10.000 da una parte e 200.000 dall’altra, il concorrente piemontese ha preso quella che lui stesso ha definito ‘la prima decisione da padre’, accettando l’ultima offerta ricevuta dal Dottore, di 60.000 euro. ‘Arriva la bambina e bisogna darle tutto. Abbiamo sempre lavorato e sappiamo cosa significa mettere da parte dei soldi’, ha parlato ziò Nicolò. Una scelta, questa, che è stata applaudita dal pubblico in studio e da casa, soprattutto perché nel pacco numero sette Andrea aveva solamente 10 mila euro!