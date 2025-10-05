Affari tuoi, Federica Salsiccia intasca un ricco assegno e svela la storia del sogno con Stefano De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo tre serate fortunate, in cui Affari tuoi ha regalato vincite per ben 700 mila euro, è arrivato il turno di Federica Salsiccia. Anche lei è riuscita a sorprendere il temibile Dottore, portandosi a casa una cifra importante e schivando un finale amaro. Nel corso della puntata, la marchigiana ha raccontato una storia legata al suo sogno con Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata 5 ottobre 2025: 5 provini per Federica Salsiccia

La protagonista della puntata del 5 ottobre è stata Federica Salsiccia, da Passatempo di Osimo, in provincia di Ancona. Una donna semplice e determinata, che ha affrontato la partita con accanto il padre Sandro. La sua storia ha conquistato subito il pubblico: sposata con un motociclista storico, Federica ha raccontato che il marito, appena saputo della sua partecipazione al programma di Rai 1, si è regalato una nuova moto per festeggiare. Non è stato facile per lei arrivare fin lì: ci sono voluti ben cinque provini prima di riuscire a entrare nel cast del gioco. Lei stessa ha ammesso di essere molto timida e di non credere ancora di avercela fatta.

Il sogno con Stefano De Martino

La sua partita è stata un’altalena di emozioni. Le prime due offerte, entrambe di 26 mila euro, non l’hanno convinta ad abbandonare. Tra un pacco e l’altro, Federica ha fatto sorridere tutti confessando di aver sognato più volte Stefano De Martino. “Mio marito non l’ho mai sognato”, ha scherzato. Alla domanda del conduttore su che tipo di sogni fossero, la marchigiana ha sorriso maliziosa, limitandosi a dire che erano “bellissimi”, lasciando Stefano divertito e un po’ spiazzato.

La concorrente frega il Dottore: ecco quanto aveva nel pacco e quanto ha accettato

Il Dottore ha continuato a tentarla con assegni da 26 mila, poi 36 mila, 20 mila e persino 40 mila euro, ma lei ha resistito con coraggio. Fino alla fine, quando si è ritrovata davanti a due finali possibili: il rischio di uscire con soli 5 euro e un biglietto della Lotteria Italia, oppure la possibilità di portarsi via la bellezza di 200 mila euro.

È stato a quel punto che Pasquale ha messo sul piatto l’ultima offerta da 50 mila euro. Dopo qualche istante di riflessione, Federica ha deciso di accettare con un sorriso, confessando ironicamente: “Se no mio marito mi caccia di casa”. E mai scelta fu più saggia: nel suo pacco, infatti, c’erano soltanto 5 euro. Una vittoria di cuore e di testa, che ha fatto sognare anche il pubblico da casa.

Nel corso della puntata, Federica ha rivelato di aver promesso al marito che avrebbe pensato a dei figli solo in caso di vittoria. Tra i suoi desideri, c’è anche quello di regalare alla nonna un viaggio insieme alle sue sei nipoti.