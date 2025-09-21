Affari tuoi, il lucano Alessandro trova il Pacco Nero e scopre quanti soldi aveva: la storia della famiglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’avventura dell’avellinese Rossella, Affari tuoi ha aperto le porte a un concorrente della Basilicata, che si è guadagnato il soprannome di “Linguini”. La puntata del 21 settembre 2025 è stata una delle più romantiche e apprezzate di questa nuova stagione del programma condotto dall’inimitabile Stefano De Martino. C’è stato anche un momento di commozione per il concorrente, che ha parlato della sua numerosa famiglia. La partita non si è rivelata molto positiva, concludendosi con un Pacco Nero dal valore abbastanza importante!

Il lucano Alessandro, in arte “Linguini”, gioca ad Affari tuoi con l’amata Marta: amica di sua nipote

“Oggi è una serata molto particolare”: con questa frase Stefano De Martino ha presentato il concorrente lucano. Linguini, ovvero Alessandro, viene da Forenza, in provincia di Potenza. Lui si definisce un cuoco ed è soprannominato “Linguini” per la sua somiglianza al personaggio Alfredo Linguini, un cuoco del film d’animazione Disney/Pixar Ratatouille. È stagionale nel suo lavoro: infatti fa avanti e indietro da Venezia a Forenza, da marzo a ottobre.

Alessandro si è fatto accompagnare dall’amata Marta, di cui non ha fatto altro che parlare nelle precedenti puntate di Affari tuoi. È piuttosto innamorato della donna e ha rivelato che si conoscono praticamente da sempre. Il concorrente è lo zio di una cara amica di Marta, nonché sua ex compagna di scuola di Marta. Nei giorni passati aveva promesso di dedicarle una canzone non appena sarebbe giunto il suo turno nel programma dei pacchi.

E così è stato. La coppia sta insieme da quattro anni, ma Marta lo desiderava da molti anni prima. “Mi ha fatto tribolare”, ha confessato la donna, suscitando stupore in Stefano De Martino. Il cuoco lucano ha spiegato che, siccome lavorava lontano, non poteva dedicare spazio a questo amore. Crescendo, però, ha capito di voler stare per sempre con Marta.

Il concorrente si commuove parlando della famiglia

Nel ricordare la sua famiglia (è l’ultimo di sette figli), il concorrente si è commosso rivelando che se ne sono andati via di casa piuttosto giovani. “Siamo andati via presto da casa. A 14 anni eravamo tutti già grandi“.

Dopo lo spacchettamento dei primi sei pacchi, il dottor Pasquale ha offerto 30.000 euro. Pur essendo consapevoli del peso di questo assegno, la coppia ha preferito continuare a sognare con la speranza di sbancare la famosa trasmissione di mamma Rai.

Il valore nascosto del Pacco Nero: quanto avrebbe potuto vincere

Andando avanti, la situazione è precipitata al punto che Alessandro si è visto offrire una modesta cifra di 10.000 euro, che non ha accettato per ben due volte. A fine partita sono sopravvissuti il Campanaccio e il Pacco Nero. Non conoscendo il valore del Pacco Nero, il dottore ha offerto 25.000 euro.

Visti i sacrifici fatti per tutto questo tempo (circa 20 puntate), Alessandro ha deciso di accettare questa cifra perché non se la sentiva di tornare a casa con un pugno di mosche. Poco dopo il concorrente ha scoperto di avere il Pacco Nero, dal valore segreto di… 50.000 euro!