Affari tuoi, la ciociara Claudia e la partita movimentata con 3 cambi: come è andata a finire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’incredibile epilogo che ha visto protagoniste le gemelle della Campania, Affari tuoi ha acceso i riflettori su Claudia, nuova concorrente della serata. Stefano De Martino ha accolto con entusiasmo la donna, originaria di Piglio, un piccolo paese in provincia di Frosinone, nel cuore del Lazio. La sua è stata una partita decisamente movimentata, caratterizzata da ben quattro cambi — tre dei quali accettati — e soltanto tre offerte.

Affari tuoi, puntata 31 ottobre 2025

Claudia ha 31 anni, è sposata con Oronzo e mamma di un bimbo di appena un anno. Lei è ciociara, mentre il marito è salentino, e insieme formano una coppia piena di energia e affetto. In studio l’ha accompagnata il papà Fausto, che nella vita si divide tra il ruolo di padre e quello di nonno a tempo pieno.

L’inizio non è stato fortunato: i primi tiri non hanno portato l’arrivo di Gennarino in studio, e quindi niente jackpot da 5.000 euro. Nonostante ciò, avendo conquistato il podio, Claudia ha ricevuto una prima offerta di 32.000 euro. Determinata a proseguire il gioco, ha chiesto al padre di strappare l’assegno senza esitazioni.

Il Dottore ha proposto un cambio, e così Claudia ha deciso di rinunciare al numero 16, pescato all’inizio della puntata, per scegliere il pacco numero 5. Poco dopo, però, ha preferito cambiare ancora, optando per il numero 3. In occasione di Halloween, Gennarino è apparso in studio con delle simpatiche ali da pipistrello, strappando un sorriso al pubblico.

Claudia, che sogna di regalare un’auto ai suoi genitori e di realizzare alcuni progetti personali, tra cui sistemare la casa e saldare il mutuo, ha rifiutato anche la seconda offerta da 15.000 euro. Successivamente ha cambiato ancora una volta pacco, scegliendo il numero 15. Alla fine è rimasta con il Pacco Nero e quello da 5 euro. Il Dottore le ha fatto un’ultima proposta da 20.000 euro, che la concorrente ha deciso di accettare. Scelta vincente: nel suo pacco c’erano solo 5 euro!