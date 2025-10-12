Affari Tuoi, la campana Elisabetta cambia la sua sorte con una mossa dell’ultimo minuto: il montepremi vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Campania è stata la nuova protagonista del 12 ottobre 2025 di Affari Tuoi. Dopo una paziente attesa di venti puntate, Elisabetta ha giocato la sua partita, ma le cose non le sono andate molto favorevolmente. Sin dal principio, la donna si è ritrovata a fare i conti con una serie di sfortunate eventualità dovute a scelte non proprio azzeccate. Soltanto sul finale la Dea Bendata ha deciso di correrle incontro, salvandola in corner.

Chi è Elisabetta: da Giugliano in Campania ad Affari Tuoi

Da Giugliano in Campania arriva un’emozionata Elisabetta, concorrente del 12 ottobre di Affari Tuoi. La donna lavora per un marchio di make-up ed ed è madre di due bambine. Al suo fianco, per tutta la durata della partita, c’era la sorella Debora, il cui mestiere ha scatenato l’ironia di Stefano De Martino. Quando il conduttore ha saputo che la sorella di Elisabetta è consulente telefonica per un’azienda di telecomunicazioni, le ha detto che potrebbe tornare utile quando si parla con il Dottore Pasquale.

Partenza sfortunata per la concorrente

Poiché nella precedente puntata è stato trovato Gennarino nei primi sei tiri, il jackpot è ripartito da mille euro. Ma Elisabetta non è stata abbastanza fortunata. Non solo non si è aggiudicata il jackpot, ma ha scartato diversi pacchi rossi, tra cui anche quello dal valore di 100.000 euro. Vista la situazione, e considerate le venti puntate di partecipazione, il Dottore ha offerto 25.000 euro. L’assegno è finito nel tritatutto, perché la campana ha preferito continuare a giocare.

I 25.000 euro sono stati riproposti anche alla seconda telefonata. “Voglio giocare, quindi rifiuto e vado avanti”, ha insistito la concorrente.

Codice Lotteria Italia estratto il 12 ottobre

“B 228721”: questo è il codice del biglietto della Lotteria Italia 2025 estratto in questa giornata. Il tagliando è stato venduto a Modica, in provincia di Ragusa, e il vincitore si è aggiudicato 10.000 euro.

Successivamente la posta si è alzata dapprima a 33.000 e poi a 39.000 euro, per poi crollare a 20.000 euro. A questo punto, la donna ha deciso di cambiare numero, lasciando il 4 che aveva pescato casualmente dalla ruota per prendere il 13. Pochi istanti dopo ha scoperto, con l’amaro in bocca, di aver lasciato andare 200.000 euro.

Stefano De Martino richiama Elisabetta e gli altri pacchisti: “ve lo dico sempre”

“Prendetevi il vostro tempo, riflettete, aspettate. Ve lo dico sempre”, l’ha richiamata Stefano De Martino. Rimasta con un Pacco Nero, dal valore sconosciuto, e tre pacchi blu, Elisabetta ha tirato a sorte tra Cambio e Offerta. Una volta uscito il Cambio, la concorrente l’ha rifiutato, tenendosi stretto il 13. Giunta a un bivio, con 20 euro da una parte e il Pacco Nero dall’altra, la campana ha riflettuto per l’ultima volta se cambiare o meno il numero. Quando ha deciso di prendere il 9, ha scoperto con gioia di aver vinto 15.000 euro. Con questa mossa finale, la sorte è stata ribaltata.