Affari tuoi, Beatrice vince il jackpot e consegue una sorta di record: la valdostana finisce alla Regione Fortunata

La protagonista del 10 ottobre 2025 di Affari tuoi si chiama Beatrice e arriva da un piccolo paese della Valle d’Aosta, Brissogne. A soli 26 anni, è un’estetista piena di sogni e determinazione. Lo scorso marzo ha realizzato uno dei più grandi: aprire il suo centro estetico. Accanto a lei, nel giorno della sua partita, c’era la madre Emanuela, una presenza forte e affettuosa. Due donne unite da un legame profondo, pronte a condividere ogni emozione di un’avventura che, sin dall’inizio, si è rivelata fuori dal comune.

Affari tuoi, puntata 10 ottobre 2025: una sorta di record per Beatrice

Fin dai primi momenti, l’aria in studio era carica di tensione e curiosità. Tutto sembrava girare per il verso giusto: i colpi di scena si susseguivano, e Beatrice stava scrivendo una partita memorabile. Dopo appena sei tiri, è successo qualcosa di straordinario. Non solo ha vinto il jackpot di 11.000 euro, trovando Gennarino, ma ha anche messo a segno un piccolo record personale: era riuscita a scartare soltanto pacchi blu, uno dopo l’altro, con una precisione quasi magica.

Il Dottore non ha potuto restare indifferente a quella performance. Ha rotto gli indugi e l’ha subito messa alla prova con un’offerta importante: 40.000 euro. “Non capita tutte le sere… è un po’ indolente, ma un tabellone così non lo vedevamo da un po’”, ha commentato Stefano De Martino. Beatrice, però, non si è lasciata tentare. Ha detto di no, convinta che la fortuna fosse ancora dalla sua parte. Un rifiuto coraggioso, ma che presto si sarebbe rivelato rischioso.

La Regione Fortunata

Alla seconda chiamata, un nuovo colpo di scena: il cambio del pacco. Beatrice ha lasciato andare il numero 12 per prendere il 3. E così, tra applausi e tensione, la partita è proseguita fino alla fine, quando tutto si è ridotto a due soli pacchi: 5 euro e 15.000 euro.

È in quel momento che Beatrice ha deciso di tentare il tutto per tutto, scegliendo di affidarsi alla Regione Fortunata. Una scelta che si è rivelata appropriata perché all’interno del suo pacco c’erano solamente i 5 euro e un biglietto della Lotteria Italia.

Nel gioco finale, Beatrice ha puntato sulla Toscana, dal valore di 50.000 euro, e sulla Basilicata, da 100.000 euro. Ma la Regione Fortunata della puntata era il Molise, segnando così l’epilogo di un’avventura durata 15 puntate. In ogni caso, Beatrice è tornata a casa con 11 mila euro in gettoni d’oro vinti grazie al jackpot.