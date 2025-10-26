Affari tuoi, la calabrese Alessandra se la prende con il Dottore: ‘ha fatto tutto lei’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Neanche il tempo di ambientarsi che la calabrese Alessandra si è ritrovata catapultata dietro il banco dei protagonisti di Affari tuoi. Solo cinque puntate per lei, ma tanto è bastato per lasciare il segno. L’energica ed emotiva Alessandra non è passata inosservata con il suo sorriso, il suo amore per i figli e anche per la sua reazione di fronte a una cocente delusione, che l’ha portata a prendersela con il Dottore. Una reazione che ha costretto Stefano De Martino a intervenire in difesa dell’uomo celato dietro la celebre cornetta rossa.

Alessandra si aggiudica il jackpot e cambia il pacco svelando la previsione del figlio

Il buongiorno si vede dal mattino, recita un famoso detto, ma per la sventurata Alessandra non è stato così. Eppure tutto era cominciato nel migliore dei modi: la calabrese era riuscita a trovare una serie di pacchi blu nei primi sei tiri, arrivando perfino ad aggiudicarsi il jackpot da 2.000 euro.

A un certo punto, però, la situazione ha iniziato a peggiorare. Preoccupata, la concorrente ha deciso di lasciar andare il numero 2, pescato dalla ruota, per prendere il 5, un numero che per lei ha un significato speciale. Suo figlio le aveva predetto che con il 5 avrebbe vinto, e che il Dottore sarebbe arrivato ad offrirle 105 mila euro. Pochi istanti dopo, Alessandra ha scoperto con gioia di aver fatto bene a lasciare il 2, che conteneva appena 50 euro. Peccato che la gioia sia durata poco.

La concorrente contro il Dottore, e Stefano De Martino lo difende: ‘Hai fatto tutto tu’

Quando è arrivato il momento del cambio, la concorrente ha accettato, anche perché in gioco c’erano tre pacchi rossi, il Pacco Nero e uno blu, quindi le probabilità di ottenere qualcosa di meglio sembravano alte. E invece, cambiando, Alessandra ha scelto il 7, scoprendo che nel 5 consigliatole dal figlio c’erano i 200.000 euro! Avrebbe dovuto ascoltarlo, perché la previsione del bambino si era rivelata giusta.

La donna non l’ha presa affatto bene, al punto da chiedere a Stefano De Martino di poter parlare con il Dottore. “Di solito non lo difendo, ma hai fatto tutto tu e ora te la prendi”, le ha detto il conduttore napoletano, cercando di placare l’animo turbato della concorrente.

E infine trova il Pacco Nero… avrebbe potuto vincere di più

A metà tra il Pacco Nero e i 20.000 euro, Alessandra ha accettato l’offerta finale di 40.000 euro. I suoi sogni erano quelli di fare un viaggio, sistemare la casa e dare una parte della vincita alla nipote. Alla fine, la partita si è chiusa con il Pacco Nero, che conteneva ben 100.000 euro. Insomma, scelte sfortunate, ma almeno la calabrese è riuscita a portare a casa 42.000 euro da quest’avventura che non dimenticherà facilmente.