Affari tuoi inizia tardi, la calabrese Natalia segue il sogno della socia e vince

È iniziata piuttosto tardi la puntata del 10 giugno 2025 di Affari tuoi ma ciò non ha accorciato la durata della messa in onda. Il motivo di questo cambio di programma è dovuto ad un evento speciale. Intanto, la regione protagonista è stata la Calabria con Natalia. Quest’ultima ha disputato una partita avvincente, partita male ma terminata bene…

Affari tuoi, puntata 10 giugno 2025: perché è iniziato tardi il programma?

In occasione del ritorno della Amerigo Vespucci, dopo due anni trascorsi a navigare intorno al mondo, la Rai ha voluto dedicare una puntata speciale intitolata ‘Buon Vento Italia’. Questa è la ragione che ha causato lo slittamento d’orario dell’inizio di Affari tuoi. E così, dopo un giorno di stop, Stefano De Martino è tornato a giocare con i pacchi e i suoi pacchisti.

Chi è Natalia

Natalia viene da Palmi, Reggio Calabria. È sia una Wedding Planner che una cantante. Ha un compagno, e sogna il matrimonio in quanto si è definita una ‘tradizionalista’. Ad accompagnarla ad Affari Tuoi è stata la sorella Aurora, impiegata amministrativa in azienda.

Dalla ruota, Natalia ha pescato il pacco numero 4. La sua partita è iniziata in modo sfortunato, in quanto quasi tutti i montepremi di alto valore sono sfumati. Nonostante tutto, la calabrese non si è buttata giù, anzi ha continuato a giocare con il sorriso stampato sulle labbra.

Dopo i primi sei tiri, il Dottore ha fatto una piccola offerta di 10.000 euro, che la concorrente ha tritato subito per continuare a giocare. Successivamente, è arrivato il Cambio, ma per il momento Natalia ha scelto di tenersi il pacco 4. Rimasta con 3 pacchi blu e 3 rossi, la calabrese si è ritrovata nuovamente davanti agli occhi l’assegno da 10.000. Ancora una volta, ha deciso di respingerlo. Andando avanti, il tabellone è migliorato e Natalia ha accettato di cambiare il suo pacco con il 15, scoprendo a malincuore che nel 4 c’erano 30 mila euro!

Come è finita l’avventura della calabrese Natalia ad Affari tuoi: la vincita

A fine partita, Natalia si è ritrovata con due possibili vincite: 5.000 e 50.000 euro. ‘’Abbiamo cominciato male, ma abbiamo finito meglio’’, ha detto Stefano De Martino dopo aver abbracciato la concorrente. Il Dottore ha alzato l’offerta a 20.000, ma nemmeno questa cifra è riuscita a far capitolare la calabrese. Per tutta la durata del programma, Natalia si è affidata a un sogno fatto dalla sua socia, che per lei è come una sorella. Un sogno che riguarda il numero 5. E infatti… ha vinto 5.000 euro! Nonostante ciò, Natalia l’ha presa bene, lanciando una specie di motto: se non ci sono oggi, arriveranno domani.