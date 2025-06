Affari Tuoi, Carmine accetta un ricco assegno dal Dottore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continuano i giochi di Affari Tuoi. Dopo l’avventura sfortunata del Friuli Venezia Giulia, questa volta è arrivato il turno del Molise, rappresentato da Carmine. Il concorrente ha portato con sé una ventata di energia, movimentando la puntata insieme a Stefano De Martino. Amante del gioco delle carte, il molisano ha saputo destreggiarsi tra le strategie del Dottore Pasquale, tornando a casa con un ricco assegno.

Affari Tuoi, puntata dell’8 giugno 2025: chi sono Carmine e Roberta

Carmine viene da Campobasso, nel Molise, ed è un camionista esattamente come il padre. Ha 41 anni e una passione per il gioco delle carte. La sua amata lo chiama ‘Asso’ proprio perché ama giocare a scopa. Ed è stato proprio grazie a questo amore che l’uomo ha conosciuto la sua Roberta. Quest’ultima, ai tempi, lavorava in un bar frequentato da Carmine. Al momento, la donna non ha un’occupazione. Carmine ha anche due figli, avuti da una precedente relazione.

Come è finita l’avventura di Carmine ad Affari Tuoi

L’avventura di Carmine al cospetto di Stefano De Martino, è iniziata con il pacco 17, numero che Roberta sembrava temere. I primi sei tiri sono stati segnati dallo scartamento di alcune cifre importanti, ma anche di quelle di scarso valore. Il Dottore, come prima mossa, ha offerto il Cambio. Il concorrente ha detto di no ed è andato avanti con altri tre tiri.

Successivamente ‘Pasqualo’ ha cercato, invano, di tentare Carmine con un assegno da 23.000 euro. E dopo altri tre tiri ancora, il concorrente si è ritrovato a respingere per la seconda volta sia il cambio del pacco che l’offerta da 23.000 euro. Soltanto alla terza volta, Carmine si è deciso a lasciar andare il 17 per prendere il 20, scoprendo che nel precedente pacco aveva 10 euro.

A questo punto la partita si è fatta più avvincente e, per ben due volte, il Dottore ha offerto 29.000 euro a Carmine. Davanti a questa cifra, e ad un tabellone definito ‘scarso’ dal concorrente stesso, egli ha iniziato a vacillare. Alla fine Carmine ha deciso di intascare l’assegno, perché non se la sentiva di tornare a casa a mani vuote. Questa si è rivelata indubbiamente una mossa azzeccata, altrimenti avrebbe trovato un pacco blu!