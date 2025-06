Affari tuoi, il venditore di arrosticini arriva alla Regione Fortunata e la sua storia entusiasma Stefano De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Graziano è arrivato il fatidico momento di lasciare Affari tuoi, congedandosi da Stefano De Martino e i suoi compagni di pacchi. Nella giornata del 16 giugno 2025, il venditore ambulante di arrosticini ha avuto la sua occasione nel game show dell’Access Prime Time di Rai 1. Il concorrente ha raccontato la sua fantastica storia di successo, che ha incontrato l’approvazione di Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata del 16 giugno 2025: la storia di successo di Graziano entusiasma Stefano De Martino

Da Atri, in provincia di Teramo in Abruzzo, Graziano, venditore ambulante di arrosticini. Ma prima di arrivare a creare la sua piccola impresa, egli ha fatto per ben 22 anni l’operaio. Un giorno, stanco di non riuscire a sbarcare il lunario, anche perché la moglie era incinta, si decise a fare un secondo lavoro. Si recò in banca per chiedere un mutuo, ma gli venne detto che non era finanziabile. Anziché gettare la spugna, Graziano si è rivolto al suocero, che allora aveva un’auto a sette posti.

È stato così che è iniziata la nuova vita di Graziano, insieme a 5 mila euro di fido e ad una vecchia macchina del suocero. Oggi possiede ben due food truck. Stefano De Martino, colpito dal concorrente, gli ha stretto la mano complimentandosi. ‘’Sono queste le storie che ci piacciono. Bravo… L’abbiamo detto qualche settimana fa: se l’occasione non busta, costruisci una porta!’’

Ad affiancare il carismatico Graziano in questa puntata, c’era sua moglie Belinda, la quale ha raccontato come si sono conosciuti lei e il marito. All’epoca, la donna stava passeggiando con un familiare quando, quello che oggi è il suo sposo, si trovò a passare con la sua auto gialla. Subito le propose di andare a mangiare una pizza con lui e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. Oggi hanno due figli.

Il venditore di arrosticini lascia Affari tuoi con l’amaro in bocca: il gesto che non dimenticherà mai

Dalla ruota, Graziano ha pescato il numero 11. I primi sei tiri si sono rivelati positivi, in quanto sono stati scartati parecchi pacchi blu. Il Dottore, alla prima telefonata, ha offerto 41.000 euro, mentre alla seconda ha concesso la possibilità di cambiare numero. In entrambe le circostanze, l’atriano ha detto di no, andando avanti. Purtroppo la situazione si è capovolta, e Graziano si è ritrovato a ricevere un’offerta più bassa… da 20.000 euro.

Andando avanti, il concorrente ha deciso di lasciar andare l’11 in cambio del 13, scoprendo a malincuore che teneva tra le mani 100.000 euro! Un’amara scoperta, arrivata quando ormai vi erano ancora in ballo due pacchi rossi contro quattro pacchi blu. Di sicuro questo gesto non se lo dimenticherà mai più!

Una volta sfumati anche i due ultimi pacchi rossi, al concorrente non è rimasto altro da fare se non sperare nella Regione Fortunata. Al primo tentativo, moglie e marito hanno puntato sulla Puglia, ma hanno sbagliato. Al secondo e ultimo tentativo, con in palio 50.000 euro, la coppia ha scelto la Lombardia. Peccato, però, che la Regione Fortunata era l’Emilia Romagna.