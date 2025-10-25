Affari Tuoi, il sosia di Francesco Renga rivela il motivo per cui ha partecipato e si emoziona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la partita di Costantino, sosia di Francesco Renga, sarebbe finita in quel modo. Tutto era iniziato con il mood e le scelte giuste, al punto che il concorrente si era ritrovato tra le mani diversi assegni succulenti. A infondere coraggio e determinazione a Costantino e a sua sorella Marina è stato l’obiettivo ben fissato nella mente: il desiderio di aiutare la mamma a raggiungere la serenità. Un desiderio che ha emozionato il concorrente e gli spettatori di Affari tuoi. Peccato che il finale non abbia regalato il giusto lieto fine.

Costantino ad Affari tuoi per aiutare la mamma

Alla sua 23esima partecipazione, Costantino da Gaeta ha definitivamente chiuso il suo percorso ad Affari tuoi, divertendosi insieme alla sorella Marina. L’uomo ha rivelato qualche particolare su di sé, ossia che si occupa di consulenza manageriale per le banche. E non è tutto, perché lavora anche nella gestione di progetti in ambito digitale.

Terminati i primi tiri, si è partiti subito con il cambio, che però il concorrente ha rifiutato, tenendosi stretto il 5 pescato all’inizio della puntata dalla ruota. Si è così ritrovato con un tabellone favorevole. Il Dottore gli ha proposto 30 mila euro, ma la cifra non bastava a coronare il sogno di Costantino.

Il concorrente vorrebbe acquistare la casa in cui vive attualmente con la madre. Si tratta di un’abitazione pregna di ricordi, visto che un tempo ci abitavano anche i suoi cari e defunti nonni. “Vorrei raggiungere l’obiettivo per mamma, vorrei che potesse vivere serenamente”, ha detto Costantino, visibilmente emozionato. Le sue parole hanno toccato gli spettatori di Affari tuoi, che per lui hanno auspicato una ricca vincita.

Come è finita alla Regione Fortunata

Purtroppo la sorte si è poi invertita. Andando avanti con il gioco, il ragazzo si è rivelato ancora fortunato e ha trovato il coraggio di tritare anche il successivo assegno da 35.000 euro. Successivamente ha accettato il cambio, lasciando il 5 per il 13.

In seguito, il concorrente ha respinto anche le offerte da 13.000 euro, per poi decidere di andare alla Regione Fortunata. Dopo aver consultato Lupo e Thanat, fratello e sorella hanno scelto le due possibili regioni vincenti. Per il montepremi da 100.000 euro hanno puntato tutto sulla Sicilia, mentre per quello da 50.000 hanno optato per la Campania. Quest’ultima opzione è stata subito scartata, restando solamente la Sicilia e il Lazio. Purtroppo, era il Lazio la Regione Fortunata. Niente soldi per il sosia di Renga.