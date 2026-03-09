Affari Tuoi, il siciliano Gaetano trova il Pacco Nero ma la sua scelta lo salva da un finale mogio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Largo alla Sicilia e ai siciliani nell’appuntamento del 9 marzo di Affari Tuoi. Il protagonista assoluto è stato Gaetano, dalla provincia di Palermo. Un uomo che ha saputo giostrarsi magnificamente tra i pacchi e le strategie del Dottore. Il suo finale ha riservato un colpo di scena, capace di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Chi è Gaetano, concorrente siciliano della puntata

Gaetano viene da Bagheria, nella provincia di Palermo. Fa l’inserviente presso un ospedale palermitano, occupandosi prevalentemente della sanificazione degli ambienti ospedalieri, in particolare delle sale operatorie. È sposato con Stefania ed è da poco padre della piccola Gaia, che ha due mesi. Al suo fianco, nella puntata di Affari Tuoi, c’era la sorella Rita. La donna vive in Friuli-Venezia Giulia, precisamente a San Daniele del Friuli. Fa la commessa in un negozio di abbigliamento, anche se per il momento è in maternità.

La partita tra ricordi personali e pacchi aperti

L’avventura di Gaetano è iniziata con il pacco numero 2 e un bagaglio di sogni da realizzare. Nel corso della partita, però, ha preso il 5, data in cui ha appreso della gravidanza della moglie. La coppia, che si conobbe nel 2013, ha cercato di avere un figlio per molto tempo, circa nove anni, stando a quanto raccontato dal siciliano.

L’offerta finale del Dottore e la decisione di Gaetano

Rimasto con l’invenzione di Herbert Ballerina da una parte e il misterioso Pacco Nero dall’altra, Gaetano si è visto offrire 22.000 euro dal Dottore. Dopo una lunga riflessione, alla fine ha deciso di intascare l’assegno per non rischiare di tornare a casa a mani vuote. Nel Pacco Nero c’erano… 10.000 euro. Ben fatto. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, vince un ricco jackpot e accetta un assegno più basso: Davide spiega la sua scelta

Il finale di Gaetano è stato ampiamente commentato sui social. “Per come si era messa la cosa, alla fine gli è andata bene”, ha scritto un utente, gioendo per il siciliano. Ma molti commenti sono andati al programma stesso. “Stefano che canta al dottore la canzone di Sal”, ha scritto un fan di Affari Tuoi, ridendo. Intanto, sta andando virale il nuovo meme con De Martino.