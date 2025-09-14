Affari Tuoi, finisce male per Ilaria: la concorrete bacia Stefano De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Spazio al Piemonte ad Affari Tuoi, dove si è giocato insieme alla frizzante Ilaria. Dopo il trionfo delle gemelle abruzzesi, che hanno trovato 30.000 euro nel loro pacco, Stefano De Martino ha assistito a una partita piuttosto sfortunata, culminata con la Regione Fortunata. Tra i momenti più significativi di questa puntata del 14 settembre si segnalano sia il bacio che la concorrente ha dato al conduttore, sia l’aneddoto curioso di un pacchista.

Chi è la concorrente Ilaria, della puntata del 14 settembre di Affari Tuoi: il suo sogno

Ilaria Mollo viene da Chieri, nella provincia di Torino. Organizza eventi, ma prima di dedicarsi a questo lavoro è stata per ben 13 anni impiegata in un’agenzia di assicurazioni. Un giorno ha deciso di stravolgere la sua vita, “passando al divertimento“, per usare le sue parole. Accanto a lei c’era la sorella minore, Marta, impiegata in un fai da te. La giovane ha descritto Ilaria come “impegnativa”, molto energica. Ilaria ha spiegato che ciò è dovuto al suo segno, i Gemelli. La donna sogna di mollare tutto e aprire un chiringuito su un’isola.

Ilaria bacia Stefano De Martino

Con il pacco numero 14 è iniziata l’avventura di Ilaria ad Affari Tuoi. I primi sei pacchi scartati hanno lasciato intatto il podio, così il dottor Pasquale, alla prima chiamata, ha offerto una cifra piuttosto alta: 39.000 euro. Poiché la concorrente ha un sogno particolare da realizzare, ha incaricato la sorella di tritare l’assegno. Stessa sorte hanno subito anche gli assegni successivi da 21.000, 26.000 e l’ultimo da 21.000 euro.

Nel chiamare un numero, Ilaria ha detto a Stefano De Martino che, qualora si fosse rivelato un pacco blu, lo avrebbe baciato. E così è stato. Sulle note di “Ba ba baciami piccina”, il conduttore ha lasciato che la concorrente gli desse un bacio sulla guancia.

Durante la partita, due volte Ilaria ha deciso di cambiare pacco: dapprima ha lasciato il 14 per il 9 e infine ha preso il 7. Purtroppo, nel pacco 9 c’erano 75.000 euro!

La concorrente ignora il curioso aneddoto del pacchista e perde tutto!

Verso la fine si è verificato un episodio curioso. Volendo aprire il pacco numero 18, il pacchista che lo deteneva le ha raccontato un aneddoto, con l’intendo di metterla in guardia. All’inizio, quando tutti loro hanno scelto i pacchi sulla ruota, l’uomo aveva fatto un passo indietro e preso l’ultimo rimasto, convinto contenesse 200.000 euro. Le sorelle, però, hanno deciso di aprirlo comunque, pensando fosse un pacco blu. E invece, come predetto dal pacchista, conteneva esattamente i 200.000 euro!

La Regione Fortunata… niente da fare per Ilaria

A questo punto Ilaria è andata alla Regione Fortunata. La prima scelta, con 100.000 euro in palio, è stata il Lazio, mentre la seconda, con 50.000 euro, è stata la Liguria. Nessuna delle due si è rivelata corretta e la concorrente è tornata in Liguria a mani vuote!