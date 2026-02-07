Stefano De Martino: ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il gossip attorno alla vita sentimentale di Stefano De Martino non si è mai davvero spento. Dalla fine dell’estate, periodo in cui la storia con Caroline Tronelli si è conclusa ufficialmente, fotografi e settimanali di cronaca rosa sono tornati a inseguire ogni suo movimento, alla ricerca di una nuova presunta compagna.

Negli ultimi tempi il nome più chiacchierato è stato quello di Martina Miliddi, entrata da poco nel cast di Affari Tuoi come ballerina. Il pubblico si è lasciato andare a fantasie romantiche, alimentate da sguardi complici, ammiccamenti e qualche gesto affettuoso visto in studio. Tuttavia, osservando con attenzione, appare chiaro che si tratti più di un gioco televisivo che di un vero flirt: una dinamica studiata per rendere l’atmosfera più vivace e, inevitabilmente, far parlare dello show.

Il presunto flirt con Rocio (che non c’è mai stato!)

Un altro nome ricorrente nei mesi scorsi è stato quello di Rocío Muñoz Morales, anche se già all’epoca la presunta relazione appariva piuttosto fragile. Le voci erano nate quasi esclusivamente da qualche interazione sui social e da una coincidenza professionale: la scelta dell’attrice di affidarsi allo stesso agente di De Martino. Elementi troppo deboli per sostenere una vera storia d’amore.

Proprio Rocío, che in passato aveva ironizzato sui tanti fidanzamenti che nel corso del tempo le sono stati attribuiti senza fondamento, ha deciso di intervenire direttamente per chiudere la questione. Nei giorni scorsi ha smentito in modo netto ogni coinvolgimento sentimentale, chiarendo anche un dettaglio che aveva fatto discutere: le foto che avevano fatto pensare a una notte trascorsa insieme erano state interpretate in modo fuorviante. In realtà, quella sera, nella casa del conduttore erano presenti diverse persone, ma gli scatti avevano immortalato soltanto lei.

Ritorno di fiamma con Gilda D’Ambrosio?

Secondo quanto riportato da RDS – 100% grandi successi, De Martino si sarebbe riavvicinato a Gilda D’Ambrosio. La stilista, con cui De Martino aveva avuto una breve relazione nel 2018 dopo la separazione da Belén Rodríguez, non è mai uscita del tutto dal suo radar. Nel corso degli anni, infatti, la sua presenza è rimasta costante, tra frequentazioni discrete e legami mai completamente recisi, alimentando oggi l’ipotesi di un possibile riavvicinamento.

In assenza di conferme ufficiali, resta l’ennesimo capitolo di una storia che il gossip continua a scrivere giorno dopo giorno, spesso partendo da indizi minimi e trasformandoli in grandi romanzi sentimentali.