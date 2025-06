Affari tuoi, il Dottore impietosito dall’andamento del gioco propone un minuto di silenzio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata l’avventura della calabrese Natalia, nella puntata dell’11 giugno di Affari tuoi è stato il turno di Giovanni dal Veneto. La sua è stata una partita sudata, fatta più di bassi che di alti. Ne sono accadute di ogni nell’arco di questa puntata. Tutto è cominciato con l’eliminazione di una serie di pacchi rossi. La situazione era messa talmente male che il Dottore ha chiesto un minuto di silenzio. Ma alla fine… è arrivato il colpo di scena!

Affari tuoi, puntata 11 giugno 2025: chi è Giovanni

Da Ponte San Nicolò, Veneto, è arrivato Giovanni. Lavora per l’Agenzia delle entrate da un paio di anni, prima era un consulente del lavoro. Appassionato di palestra, ci va tre volte a settimana. Gioca a tennis di tanto in tanto, ed è un grande appassionato di barca. Quattro anni fa, Giovanni ha preso la patente nautica. A supportarlo in quest’avventura è stata Marialuisa, la madre, che fa la Oss e a breve si pensiona.

L’infausta partita di Giovanni: il Dottore chiede un minuto di silenzio

Pescato per caso, il pacco 17 è finito a far compagnia a Giovanni per tutta la durata del gioco. La specialità del giorno erano le sarde in saor. ‘Il mantra è scaduto… mi ritiro’, ha scherzato Stefano De Martino quando, per l’ennesima volta, subito dopo aver recitato il famoso mantra è stato trovato un pacco rosso da 200.000 euro.

Dopo i primi sei tiri sfortunati, il Dottore ha messo in difficoltà il concorrente veneto, proponendo appena 10 mila euro a fronte di ulteriori sei tiri! Questa mossa ha lasciato il pubblico perplesso, poiché sul tabellone c’erano appena 5 pacchi rossi. Il rischio di Giovanni era quello di individuare tutti i pacchi rossi e andare subito alla Regione Fortunata. Ciononostante, il concorrente ha preferito tritare il modesto assegno e andare avanti.

La situazione non è certo migliorata, al punto che il Dottore ha proposto un minuto di silenzio. E così è stato. ‘’Persino il Dottore è impietosito dall’andamento della serata’’, ha fatto sapere Stefano De Martino. Successivamente, rimasto solamente con 75.000 euro e 7 pacchi blu, Giovanni ha rifiutato 4.000 euro di assegno, andando avanti con altri quattro tiri.

La situazione si capovolge grazie alla mamma del concorrente

Quando la situazione ha iniziato a riequilibrarsi, Giovanni era indeciso sul se cambiare il suo pacco o se andare avanti. Per fortuna sua madre l’ha convinto a tenersi il 17. ‘’La mamma ha sempre ragione’’, ha detto la signora Marialuisa. Successivamente è arrivata l’offerta da 19.000 e la madre ha insistito ad andare avanti. ‘’Sto ristrutturando casa e servono tanti soldi… non sono pochi’’, il concorrente era tentato ad accettare questo assegno, e alla fine ha dato nuovamente ascolto alla madre. E quando la partita è arrivata ai titoli di coda, Giovanni si è ritrovato ad accettare l’ultima offerta del Dottore: 30.000 euro. Poco dopo ha scoperto che nel suo pacco aveva 75 mila euro!