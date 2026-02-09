Affari Tuoi, la partita di Marco finisce con una ricca vincita e la standing ovation grazie alla sorella

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il turno del Friuli-Venezia Giulia ad Affari Tuoi. A rappresentare la regione è stato Marco, un ragazzo di 28 anni, grande amante dei peluche ed eterno single. Al suo fianco la sorella Dora, che si è rivelata un supporto fondamentale durante tutta la partita. Marco si è descritto come una persona piuttosto pessimista, ma il suo carattere buono e gentile gli ha permesso di conquistare fin da subito la simpatia del pubblico. Anche la Dea Bendata sembra averlo preso in simpatia, regalando al concorrente un finale di grande successo, culminato in una standing ovation da parte degli spettatori presenti in studio.

Chi è Marco, concorrente di Affari Tuoi del 9 febbraio

Marco è originario di Reana del Rojale, comune in provincia di Udine. Nel corso della puntata ha confidato a Stefano De Martino di non essere mai stato fidanzato. “È pronto per essere spupazzato”, ha scherzato il conduttore partenopeo. Grande appassionato di peluche, Marco ne ha regalato uno a ciascun pacchista, mentre con sé aveva “Giulio Cesare”, il suo peluche portafortuna. Lo scorso anno si è laureato in Giurisprudenza, pur non avendo una particolare inclinazione per la carriera forense. Dora, 23 anni, lo ha affiancato con determinazione, aiutandolo a evitare scelte affrettate e poco vantaggiose.

Dora sostiene il fratello e gli fa vincere un ricco bottino

Il destino, sin dall’inizio della puntata, ha affidato a Marco il pacco numero 4, che il concorrente ha deciso di non cambiare mai. Con grande coraggio, ha rifiutato tutte le offerte del Dottore, spiegando che solitamente non avrebbe agita in questo modo.

Dora lo ha sostenuto e incoraggiato a rischiare fino alla fine. Nel momento decisivo, Marco si è ritrovato con una vincita potenziale di 10.000, 30.000 o 75.000 euro. Il Dottore gli ha chiesto quale cifra fosse disposto ad accettare per fermarsi. Inizialmente Marco stava per chiedere 40.000 euro, ma su consiglio della sorella ha rilanciato a 50.000. La proposta non è stata accettata e il Dottore ha controbattuto offrendo 25.000 euro. Ancora una volta Dora lo ha spronato a rifiutare, scelta che si è rivelata decisiva.

Poco dopo, Marco è riuscito a eliminare il premio più basso. Per l’ultima volta, il Dottore ha tentato di convincerlo a cambiare pacco. Il concorrente ha però deciso di restare fedele al suo numero 4, scelta che lo ha premiato con una vincita di ben 75.000 euro. “È un uomo nuovo”, ha esclamato Stefano De Martino, mentre il pubblico presente in studio si è alzato in piedi applaudendo. Un autentico lieto fine per Marco e Dora.