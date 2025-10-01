Affari tuoi, Giuseppe il Veggente e il finale che è uno scherzo del destino: ‘La partita è annullata’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il momento che tutti aspettavano: il turno di Giuseppe, meglio conosciuto come “il Veggente”, uno dei pacchisti più amati di questa stagione di Affari tuoi. Questo soprannome non è casuale: da settimane ha dimostrato un talento quasi incredibile nel prevedere l’andamento delle partite degli altri concorrenti. Il pubblico non vedeva l’ora di vederlo finalmente protagonista, e lui non ha tradito le aspettative, portando con sé una storia intensa e un finale che sembrava scritto dal destino.

Chi è Giuseppe, il Veggente, e la sua storia raccontata da Stefano De Martino

Giuseppe arriva da Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. È un agricoltore, ma anche un laureato in Economia e Commercio. Padre di tre figli, tutti laureati, nella puntata del 1° ottobre ha scelto di farsi affiancare dalla figlia Giulia. È stato proprio in quel momento che Stefano De Martino, sorpreso, ha scherzato: “Signori, la partita è annullata. Mi prendo io la responsabilità: troppi laureati!”. Una battuta che ha subito scaldato l’atmosfera.

La partita di Giuseppe è iniziata con il pacco numero 13. Un numero che porta con sé superstizioni e misteri, e che ben si adattava al suo soprannome. Sin dai primi tiri, però, la fortuna sembrava voltargli le spalle: troppi pacchi rossi, pescati uno dietro l’altro, quasi come se il suo radar fosse tarato al contrario. Dopo sei tiri, il “Veggente” ha ricevuto la prima offerta del Dottore: 25.000 euro. Un’offerta importante, ma liquidata senza esitazioni. “Il Veggente vede il futuro degli altri, non il proprio”, ha ironizzato Giuseppe, tra gli applausi del pubblico.

La tensione cresceva. Altri tre tiri, altri pacchi rossi eliminati, e l’offerta scendeva a 20.000 euro. Ma Giuseppe non si è lasciato intimorire, affidando alla figlia il compito di distruggere l’assegno in un gesto quasi liberatorio. “Io tengo stretto il mio 13”, ha dichiarato con determinazione. E così ha rifiutato anche le proposte successive: 25.000, 30.000, 35.000 euro. La sua sfida era ormai diventata un braccio di ferro con il destino.

In studio, Giuseppe non si è limitato a giocare. Ha parlato di sé, delle sue delusioni, del suo lavoro nei campi: “Sono un agricoltore deluso. Deluso da come viene trattato il settore agricolo, che è primario e non riceve mai ciò che merita”. Parole che hanno dato alla sua partita un significato ancora più profondo. Ha anche rivelato che gli hanno rubato un trattore da 13.000 euro.

Estrazione Lotteria Italia 2025 dell’1 ottobre

Durante la puntata è arrivata anche l’estrazione della Lotteria Italia 2025, con un biglietto vincente da 10.000 euro venduto a Udine: A 088576. Una parentesi che ha aggiunto ulteriore tensione e curiosità all’attesa.

Come è finita l’avventura del Veggente ad Affari tuoi: l’ironia della sorte…

Il finale è stato un vero colpo di scena. Rimasto con tre pacchi — due rossi da 75.000 e 200.000 euro e un blu da 10 euro — Giuseppe si è trovato davanti all’ultima, decisiva offerta: 50.000 euro. Questa volta ha ceduto, accettando la somma. Ma quando il pacco numero 13 è stato finalmente aperto, l’epilogo ha lasciato tutti senza fiato: dentro c’erano i 200.000 euro. Il destino si era preso gioco del Veggente, proprio nel momento più importante.

Un finale amaro, ma che ha reso la sua partita indimenticabile. Giuseppe non ha vinto la cifra più alta, ma ha lasciato il segno con la sua tenacia, il suo coraggio e quella sfida a metà tra gioco e vita reale. Uno scherzo del destino che resterà nella memoria di questa stagione di Affari tuoi.