Affari Tuoi, Giuseppe asseconda il sogno della moglie e rischia tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi è tornata in onda dopo la partita di Simone, dando spazio al prossimo pacchista. Questa volta è giunto il turno della Campania, rappresentata dal simpatico Giuseppe. Quest’ultimo ha disputato una partita intensa, sin da subito poco fortunata. Ad affiancarlo, Mario, suo fratello maggiore. Hanno fatto colpo le dolci parole d’amore che Giuseppe ha speso nei confronti della moglie, spingendosi a giocare il tutto per tutto pur di assecondare il suo sogno.

Affari Tuoi, puntata 5 giugno 2025: chi sono Giuseppe e Mario

Giuseppe è nato a Gargano, cresciuto a Castellammare e vive a Pompei. Si è stabilito in quest’ultima città perché ci vive la moglie. Ha da poco avuto una figlia Sofia, venuta alla luce mentre Giuseppe si trovava ad Affari Tuoi. Fa la Guardia Costiera. Ad accompagnarlo in questa avventura è stato il fratello Mario, che è un orgoglioso carabiniere.

Stefano De Martino svela un aneddoto sui fratelli

Stefano De Martino ha svelato un aneddoto che riguarda i due fratelli campani. Quando Giuseppe ha dovuto acquistare casa, ha chiesto aiuto al fratello. Mario, non ha esitato ma in cambio ha chiesto la metà dell’eventuale vincita ad Affari Tuoi.

Il pacco, che il destino ha fatto finire tra le mani del campano, è stato il numero 18. Dopo i primi tradizionali sei tiri, in cui sono sfumati molti montepremi consistenti. Il Dottore ha offerto subito un assegno da 25.000 euro. Incalzato da Mario, Giuseppe ha deciso di rifiutare questa offerta. Ma andando avanti con il gioco, la situazione non è migliorata affatto, anzi. Ad un certo punto, il tabellone presentava 3 pacchi rossi e 5 blu. Il Dottore ha affidato alle carte la sorte di Giuseppe, il quale ha pescato il Cambio. Non sentendosela di lasciar andare il 18, il concorrente è andato avanti. In seguito, sono stati tritati anche gli assegni da 15.000 e 19.000 euro.

Come è andata a finire l’avventura della Campania ad Affari Tuoi e le parole di Giuseppe per la moglie

A fine giro, Mario e Giuseppe avevano un pacco da 5 euro e uno da 100.000 euro. Il Dottore ha alzato la posta, offrendo 30.000 euro di assegno. Il concorrente, ad un bivio, ha riflettuto sul da farsi, snocciolando un po’ di date e ammettendo di aver sempre consigliato ai suoi colleghi pacchisti di accettare la prima offerta utile.

Siccome la moglie si è ritrovata a sognare un numero 5, contenente 100.000 euro, Giuseppe ha preferito assecondare il suo sogno. ”Da quando conosco mia moglie, sono diventato fortunatissimo. Mi dà gioia e serenità e tanta tanta fortuna. Voglio continuare con il sogno di mia moglie. La ringrazio perché io sono andato via che mia figlia aveva quattro giorni ed è rimasta da sola a casa con la bambina piccola, prima figlia… so le difficoltà che lei ha avuto, la poca serenità che ho avuto qui perché non è facile stare lontano da casa e vedere tua figlia di pochi giorni solo con una videochiamata”. Queste le romantiche affermazioni di Giuseppe, piene di gratitudine verso la moglie.

E proprio perché l’uomo ama la sua sposa, ha deciso di credere nel suo sogno e di sperare fino all’ultimo. L’assegno del Dottore è finito nel tritatutto. Purtroppo, non c’è stato il lieto fine tanto auspicato. I ragazzi hanno tirato troppo la corda, ritrovandosi solamente 5 euro nel proprio pacco!