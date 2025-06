Affari Tuoi, la compagna incinta del concorrente si commuove e Stefano De Martino fa loro un regalo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata del 4 giugno 2025 di Affari Tuoi ha acceso i riflettori sulle Marche, con Simone e la compagna Valeria. In realtà, questa coppia ha giocato in tre, regalando attimi di pura commozione. La partita disputata è stata un saliscendi di emozioni, terminata con un mossa che ha cambiato le sorti dei due marchigiani e con l’inatteso regalo di Stefano De Martino.

Affari Tuoi, puntata 4 giugno 2025: chi sono Simone e Valeria

Simone è il concorrente che ha tentato la fortuna ad Affari Tuoi nella puntata del 4 giugno 2025. Viene da Monte Urano, nella provincia di Fermo nelle Marche. Sin da quando è arrivato nel programma di Rai 1, il marchigiano ha catturato l’attenzione di Stefano De Martino, che per lui ha spesso cantato la canzone ‘Nella vecchia fattoria’. Simone, infatti, ha un’azienda agricola. Alleva 3006 tacchinelle. Al suo fianco c’era la sua dolce metà, Valeria che si è presentata in studio con un bel pancione in quando è al sesto mese di gravidanza. La coppia è in attesa del loro primogenito, che si chiamerà Edoardo. Valeria è uno zootecnico, segue allevamenti di bovini, occupandosi prevalentemente della parte sanitaria e del benessere generico dell’allevamento.

Il sogno della coppia: Valeria commossa per il figlio

Con la speranza di poter dare il meglio al loro futuro figlio, Simone e Valeria si sono messi in gioco. Dalla ruota, il concorrente marchigiano ha pescato il numero 4. Purtroppo, per la coppia, i primi tiri si sono rivelati sfortunati, in quanto sono stati scartati diversi pacchi rossi. Il Dottore è partito subito con il ‘cambio’, ma Simone e la sua compagna hanno preferito tenersi stretto il 4 e fare altri tre tiri.

Non appena la situazione si è raddrizzata un po’, la coppia si è ritrovata a fare i conti con la prima offerta: 20.000 euro. Questo assegno è stato rifiutato, così come quello successivo da 25.000. ”Non accettare… abbiamo tanti sogni da realizzare”, queste le parole di una commossa Valeria rivelando che oltre al bambino, hanno fatto anche un passo importante nel lavoro, senza svelare ulteriori dettagli.

Andando avanti, il Dottore ha riproposto più di una volta il ‘cambio’, opzione non contemplata dal concorrente. Nemmeno l’offerta da 30.000 euro è riuscita a far capitolare il marchigiano che ad un certo punto è rimasto deluso quando ha pescato il pacco contenente il massimo del montepremi. E dopo aver salutato per sempre il sogno di vincere i 300.000 euro, Simone ha preferito continuare a giocare fino alla fine, dicendo di aver già vinto nella vita, visto che a breve diventerà papà.

Alla fine Simone capitola al Dottore ed ecco come è andata a finire…

A fine partita, Simone si è deciso a cambiare pacco, prendendo il numero 20. Una mossa, questa, che si è rivelata azzeccata. Così facendo, il marchigiano ha trovato 15.000 euro e non la specialità della puntata, che era il verdicchio (un tipico vino delle Marche). Stefano De Martino, però, ha deciso di regalare il vino alla coppia, in ricordo di questa puntata.