Affari Tuoi, Benedetta e Maurizio alla Regione Fortunata: il bigliettino di lui fa ridere tutti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 18 febbraio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha accolto in studio Benedetta e Maurizio. Una coppia fortunata nella vita privata, ma meno nel gioco. La loro partita si è rivelata complessa sin dalle prime battute: numerosi pacchi rossi eliminati nelle fasi iniziali e un percorso in salita che ha reso la serata particolarmente impegnativa. A conquistare il pubblico di Rai 1, però, è stata soprattutto la storia del loro incontro, tanto singolare quanto divertente.



L’incontro, il biglietto di Maurizio: ‘se vuoi essere tamponata…’

Benedetta è originaria di Vinchiaturo, piccolo centro del Molise, ed è sposata con Maurizio, presente accanto a lei in studio. Insieme hanno un figlio, Nicolò. Il loro primo contatto risale a un episodio curioso: Maurizio, dopo aver urtato l’auto di Benedetta facendo retromarcia, lasciò un biglietto sul parabrezza con un messaggio ironico e il proprio numero di telefono. Benedetta, poco convinta, lasciò il foglietto dov’era, sperando che il vento lo portasse via. Non accadde. Il biglietto finì addirittura nel vano motore dell’auto.

Qualche tempo dopo, il padre di lei, meccanico, durante un controllo al veicolo trovò il messaggio e decise di contattare Maurizio. Da quell’imprevisto è nata una storia che li ha condotti fino al matrimonio e alla famiglia che hanno costruito insieme.

La Regione Fortunata: epilogo amaro

Nel momento della Regione Fortunata, la coppia ha scelto Marche, che metteva in palio 100.000 euro, ed Emilia Romagna, da 50.000 euro. La regione vincente, però, era la Sicilia. Una conclusione amara sul piano del gioco, ma compensata da una vicenda personale che ha regalato al pubblico un sorriso autentico. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi: ‘meglio un rimorso che un rimpianto’, Sara rifiuta ricco assegno e viene beffata sul finale