Affari Tuoi, Giulia e Matteo presto genitori: accettano l’ultimo assegno per il bene del nascituro, la loro storia

Due futuri genitori hanno preso parte alla puntata del 12 marzo di Affari Tuoi. Archiviata l’avventura del napoletano Antonio, che aveva sfidato la sorte con la certezza di portare a casa una vincita sicura, le emozioni hanno continuato a scorrere sul palco con la storia di Giulia e del suo futuro figlio, Leonardo. La donna, infatti, è in dolce attesa. Accanto a lei c’era il marito, Matteo, la parte più razionale della coppia, pronto a sostenere la sua amata in ogni scelta.

La storia di Giulia e Matteo, migliori amici sin dalle scuole medie

Giulia arriva da San Bonifacio, in provincia di Verona, e ha 32 anni. Nella vita fa l’agente di commercio e ha affrontato il gioco con il pancione, in attesa del suo primo figlio, Leonardo. Durante la puntata, il programma ha mostrato anche l’ecografia del piccolo in arrivo, regalando un momento di grande tenerezza al pubblico di Rai 1. Accanto a lei c’era Matteo, anche lui 32enne e imprenditore agricolo.

La loro è una storia che sembra uscita da un racconto sul destino. I due si conoscono da quasi tutta la vita: alle scuole medie erano migliori amici e si facevano chiamare “Best” (Matteo) e “Friend” (Giulia). Poi, come accade spesso, le strade si sono divise e per circa vent’anni si sono persi di vista. Finché il caso ha deciso di farli incontrare di nuovo. In quel momento qualcosa è cambiato: l’amicizia si è trasformata in amore e, dopo aver riscoperto quanto fossero legati, la coppia è arrivata all’altare un paio di anni fa. “Giocavamo sempre insieme. Le nostre mamme hanno lavorato insieme per venticinque anni”, ha raccontato Giulia con un sorriso carico di ricordi.

Affari Tuoi puntata 12 marzo 2026

La partita, però, non è stata semplice. Giulia e Matteo hanno dovuto affrontare momenti di grande tensione, rifiutando diverse offerte e decidendo anche di effettuare un cambio, lasciando andare un pacco che conteneva 15.000 euro. Una scelta che ha reso il percorso ancora più incerto.

Arrivati alla fine con un Pacco Nero e uno blu, la coppia si è guardata negli occhi e ha scelto di accettare l’assegno da 22.000 euro, pensando soprattutto al futuro del piccolo Leonardo. Una decisione presa con il cuore e con la testa, come spesso accade quando si diventa genitori. Solo dopo hanno scoperto che nel loro pacco si nascondevano 30.000 euro. Una rivelazione che ha lasciato un pizzico di sorpresa, ma che non ha cancellato l’emozione di una serata vissuta tra amore, risate, ricordi e sogni per il bambino in arrivo.