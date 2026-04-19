Affari Tuoi, Giulia beffa il Dottore e intasca un vertiginoso assegno da 60.000 euro: cosa è successo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una mossa degna di un’atleta olimpionica ha permesso alla concorrente di Affari Tuoi di prendersi una rivincita elegante sul Dottore. Protagonista della serata del 19 aprile è stata Giulia, arrivata dalla Liguria dopo un percorso lungo 24 puntate. E alla fine, no, non è uscita a mani vuote. L’inizio sembrava promettere un cammino in discesa, quasi luminoso. Poi qualcosa ha iniziato a cambiare. La partita si è fatta più incerta. Accanto a lei, però, c’è sempre stato Daniele, suo marito.

Affari Tuoi, chi è Giulia, la concorrente del 19 aprile

Giulia non è una semplice concorrente di Affari Tuoi. È un’agente della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Imperia, una donna abituata a mantenere il sangue freddo. E quel sangue, in effetti, è quello di una vera agonista: lo dimostra il suo passato alle Olimpiadi di Rio 2016, dove ha conquistato una medaglia d’argento con il Setterosa di pallanuoto.

“Agonista nel sangue”, l’ha definita Stefano De Martino poco prima del verdetto finale. Durante la partita, Giulia ha cambiato più volte strategia, leggendo ogni mossa con attenzione. Il Dottore ha provato fin dall’inizio a sedurla con offerte importanti, come i 40.000 euro iniziali. Ma lei ha resistito, trattenendo l’impulso. Fino a quel momento decisivo.

La ligure intasca un ricchissimo assegno e ‘frega’ il Dottore

L’offerta da 60.000 euro ha aperto una crepa nella sua sicurezza. Giulia si è fermata, ha riflettuto, ha ascoltato quella voce interiore che spesso arriva nei momenti più delicati. Sul piatto c’erano ancora 200.000 euro e il destino di Gennarino. Ma insieme alla speranza c’era anche il rischio, concreto, di una delusione improvvisa.

E così ha scelto. Ha scelto di fermarsi, di accettare l’assegno, di proteggere ciò che aveva conquistato. Una decisione lucida, forse prudente, ma profondamente consapevole. Pochi istanti dopo è arrivato il verdetto finale. Se avesse continuato, avrebbe trovato il pacco blu. In quel momento, la sua scelta ha preso forma per ciò che era davvero: una vittoria. A volte, vincere significa sapere quando è il momento di fermarsi. E farlo con il coraggio di chi, nella vita, ha già imparato a lottare. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi doppio successo per Lisa che trova Gennarino e intasca un ricco assegno: Caterina Balivo da De Martino