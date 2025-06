Affari tuoi, Francesco dalla Toscana stringe un patto particolare con Stefano De Martino: quanto ha vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la deludente uscita di scena di Graziano, venditore ambulante di arrosticini, Affari tuoi è andato avanti. Nella puntata del 17 giugno 2025 è stata la volta del parrucchiere Francesco, quello che più volte si è visto tagliuzzare la sua barba, i suoi baffi e qualche volta anche i suoi capelli, da Stefano De Martino. Ad inizio partita, il conduttore ha stretto un patto particolare con il concorrente in questione…

Affari tuoi, puntata 17 giugno 2025: chi sono Francesco e Luca

Francesco viene dalla Toscana, da Vinci. Ha una figlia di 11 anni ed è sposato con Claudia. Ad accompagnarlo ad Affari tuoi è stato il fratello maggiore Luca. Anche quest’ultimo faceva il parrucchiere, ma poi è partito per l’Australia ed al ritorno ha aperto un Bed and Breakfast in Umbria.

Stefano De Martino ha stretto un patto con il concorrente: in caso trovasse i montepremi da 100.000, 200.000 o 300.000 euro nel suo pacco numero 12, dovrà rasarsi.

Stefano De Martino fa un altro dono al Presidente

Tutto è iniziato in maniera promettente. Dopo i primi tiri, il Dottore ha provato a tentare il concorrente con 31.000 euro di assegno (31 come le presenze nel programma). L’offerta è stata rifiutata, così come le successive da 18.000 e da 10.000 euro.

Tra un tiro e un altro, Stefano De Martino ha colto l’occasione di fare un secondo dono al Presidente: una vestaglia. Alcune sere fa, il conduttore gli aveva regalato un paio di pantofole raffinate.

Ecco come è finita per Francesco: la vincita

Spazio anche a due cambi. Dapprima il concorrente ha lasciato il 12 per il 6, numero legato alla scomparsa di una persona cara: ‘penso che da lassù mi possa dare una mano’. In seguito ha deciso di prendere il 13, trovandovi 10 mila euro. Se avesse continuato a tenere il 6, avrebbe trovato 30.000 euro. Ad ogni modo, il baffo è salvo!