Affari Tuoi, due cugine lucane beffano il Dottore: Stefano De Martino si ferma per una settimana

Dopo un giorno di pausa, dovuto alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, Affari Tuoi è tornato in onda. La settimana si è aperta con due cugine lucane, Veronica e Mariangela, provenienti dalla provincia di Potenza. Le due affiatate concorrenti, oltre a essere parenti, sono anche vicine di casa. In studio si sono divertite a giocare con Stefano De Martino, riuscendo nel finale a sorprendere il Dottore. Per loro, infatti, è stato un epilogo decisamente felice.

La partita di Veronica e Mariangela

Nella puntata di lunedì 23 febbraio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha accolto Veronica, accompagnata dalla cugina Mariangela. Le due, legate da un rapporto solido e complice, sono solite confidarsi i piccoli gossip quotidiani dal balcone di casa, mentre le rispettive mamme si scambiano pietanze e ricette. Entrambe vivono ad Atella, comune in provincia di Potenza. Veronica lavora come logopedista.

La partita si è rivelata particolarmente avvincente e si è conclusa con un acceso testa a testa: da una parte il Pacco Nero, dall’altra un pacco blu del valore di 100 euro. Le concorrenti hanno infine accettato l’offerta di 22.000 euro proposta dal Dottore. Una scelta ponderata che si è rivelata vincente, poiché nel loro pacco era contenuta una cifra più bassa. Incassando l’assegno, le due cugine hanno così chiuso la partita con soddisfazione, beffando di fatto il Dottore sul filo di lana.

Stop Affari Tuoi: quando torna in tv Stefano De Martino

Quella del 23 febbraio è stata l’unica puntata trasmessa nel corso della settimana. Dal 24 al 28 febbraio andrà in scena il Festival di Sanremo 2026 e, per l’occasione, il programma osserverà una pausa, tornando regolarmente in onda lunedì 2 marzo. Anche L’Eredità non sarà trasmessa domenica, in concomitanza con lo speciale di Domenica In dedicato al Festival. Al posto di Affari Tuoi, domenica 1° marzo andrà in onda “DietroFestival”, il format che racconta il dietro le quinte della kermesse canora. I fan di Stefano De Martino dovranno quindi attendere lunedì per rivederlo al timone del game show. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi stop per Sanremo 2026: come cambia la programmazione Rai e quando torna