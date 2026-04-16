Affari Tuoi è iniziato prima: Laura ed Enzo tornano a casa con 47.500 euro

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Affari Tuoi del 16 aprile si è aperta in anticipo rispetto al solito, complice lo sciopero dei giornalisti che ha accorciato il TG1. Un inizio un po’ fuori copione, quasi come se la serata avesse fretta di raccontare la sua storia. Al centro della scena, l’effervescente Laura, affiancata dal marito Enzo. Fin dai primi istanti, i due hanno trasmesso qualcosa di raro e autentico: complicità, sguardi che si cercano senza bisogno di parole, un’intesa che ha conquistato il pubblico e anche Stefano De Martino. Non erano lì solo per giocare, ma per vivere insieme ogni battito di quella partita, che si è trasformata presto in un vero viaggio sulle montagne russe delle emozioni.

Chi sono Laura ed Enzo

Genitori di due gemelli, Flavio e Carla, Laura ed Enzo portano con sé una storia che sa di destino. Si sono conosciuti quando lei aveva appena 16 anni. Durante un concerto, Laura trascorse quasi tutto il tempo ad osservarlo, come se qualcosa la legasse già a lui. Enzo, ignaro della sua età, insieme a un amico aveva iniziato a chiamarla “16”. Un dettaglio che sembrava leggero, quasi casuale, ma che nel gioco si è trasformato in un segno: proprio il numero 16 nascondeva un pacco dal contenuto importante, peccato solamente che non sia stato scelto.

La concorrente ha accettato l’offerta di 47.500 euro

La partita di Laura è iniziata con il numero 14, poi sostituito con l’11 e infine con il 9. Due cambi che hanno dato una svolta a un inizio un po’ incerto. Con il passare dei minuti, la tensione è salita, fino a lasciare sul tavolo due possibilità ghiotte: 20.000 euro o 75.000 euro. Nel mezzo, un assegno da 47.500 euro. La coppia ha impiegato un po’ di tempo per decidere il da farsi, consultando anche Lupo e Thanat.

Alla fine, Laura ed Enzo si sono guardati e hanno deciso di accettare. Una scelta lucida, quasi istintiva, che si è rivelata quella giusta. Andando avanti, infatti, avrebbero trovato la cifra più bassa. Così, tra emozione e sollievo, sono tornati a casa con una somma importante (47.500 euro in gettoni d’oro) e, soprattutto, con una storia in più da raccontare. Una di quelle che iniziano per caso, tra un concerto e un numero chiamato per gioco, e finiscono sotto le luci di uno studio, con il cuore pieno.