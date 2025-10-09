Affari Tuoi, disastro per Clemens che va alla Regione Fortunata e perde tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la splendida vittoria conquistata dalla pugliese Claudia, il viaggio di Affari Tuoi è ripartito con un nuovo protagonista. Nell’appuntamento del 9 ottobre 2025 è stato il Trentino Alto Adige a finire sotto i riflettori, rappresentato da Clemens. La sua è stata una partita a dir poco turbolenta: iniziata con il piede sbagliato, ha saputo tenere tutti col fiato sospeso fino al colpo finale, quello della Regione Fortunata. Ma sarà riuscito a portare a casa una vincita importante?

Affari Tuoi, puntata 9 ottobre 2025: chi è Clemens dal Trentino Alto Adige

Il concorrente arriva da Meltina, in provincia di Bolzano, e nella vita fa l’agente di commercio, specializzato in bollicine e distillati. Un uomo solare, con una compagna, un figlio e una profonda gratitudine verso la vita e i genitori. Non a caso, accanto a lui c’era il padre Andreas, definito senza esitazioni “il suo migliore amico”. Un dettaglio che ha reso la partita ancora più intensa dal punto di vista emotivo.

La partita

Dopo i primi sei tiri, il dottore Pasquale ha deciso di rompere il ghiaccio con una proposta sorprendente: ben 38.000 euro, cifra generosa grazie al podio intatto. Clemens, però, ha rifiutato, scegliendo di continuare a giocare. Le cose, purtroppo, hanno iniziato a complicarsi: le offerte successive da 20.000 e 5.000 euro non lo hanno convinto, e il gioco lo ha trascinato inevitabilmente verso la Regione Fortunata.

La Regione Fortunata

Ed è lì che si è giocato tutto. Due le scelte di Clemens: il Veneto, con la possibilità di incassare 100.000 euro, e le Marche, legate a un premio da 50.000 euro. La tensione era alle stelle, ma la speranza si è spenta in un attimo: le Marche sono state subito eliminate e Stefano De Martino ha dovuto dare la notizia più temuta. Clemens non è riuscito a sbancare la Regione Fortunata, che era l’Abruzzo. Un vero peccato, perché la sua partita aveva tutte le carte per trasformarsi in una grande favola televisiva.