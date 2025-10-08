Affari tuoi, anche la Puglia conquista una maxy vincita: crede nel segno lasciato dal figlio e sbanca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata strabiliante anche quella dell’8 ottobre 2025, con la Puglia protagonista grazie a Stefano De Martino. Solo 24 ore prima era calato il sipario sull’avventura della siciliana Francesca (qui per scoprire cosa è successo). Stavolta, invece, a salire sul palco è stata Claudia, una concorrente che ha saputo ribaltare la partita con coraggio e un pizzico di cuore. Già a metà gara era riuscita a eliminare tutti i pacchi blu, garantendosi così una finale con vincita sicura. E davanti a un crocevia cruciale, ha scelto di seguire l’intuito e il segno speciale lasciato dal figlio.

Chi Claudia, la concorrente pugliese che ha sbancato Affari tuoi l’8 ottobre 2025

Claudia Dell’Olio viene da Bisceglie e lavora come manager in un ristorante all’interno dell’aeroporto di Bari Palese. Al suo fianco, durante questa emozionante avventura ad Affari Tuoi, c’era il compagno Leonardo, che si occupa di logistica in un’azienda di cavi elettrici. La loro storia d’amore ha un inizio insolito e curioso: si sono conosciuti fuori dal bagno di una discoteca. “Le ho ceduto il posto”, ha ricordato sorridendo Leonardo, rendendo quell’incontro casuale l’inizio di una vita insieme.

Il pacco scelto inizialmente da Claudia era il numero 14, ma nel corso della partita ha deciso di cambiarlo con l’11, perché proprio quel numero era stato disegnato dal figlio. I primi sei tiri, però, non sono stati dei migliori: due dei premi più alti sono usciti subito di scena e nemmeno Gennarino è stato trovato, lasciando così sfumare il jackpot da 9.000 euro. Intanto, il biglietto della Lotteria Italia estratto in puntata è risultato essere l’A 297470, venduto a Roma.

La concorrente crede nel disegno del figlio e rifiuta un’offerta altissima

Poche le offerte proposte dal Dottor Pasquale ad inizio partita, ma Claudia non ci ha pensato due volte a rifiutare tutti gli assegni. Ad un certo punto, forte della sua determinazione, è riuscita a liberarsi di tutti i pacchi blu, arrivando a giocarsi il tutto per tutto con ben cinque pacchi rossi rimasti in gara, incluso quello da 100.000 euro.

Alla fine, la sfida si è ristretta a due possibilità: 15.000 euro o 100.000 euro. Sul tavolo, anche una proposta allettante del Dottore da 57.500 euro. Claudia ha vissuto momenti di vera tensione, confessando di essere “in seria difficoltà”. Ma con il cuore che batteva forte e la fiducia in sé stessa (e nel disegno del figlio), ha deciso di rischiare ancora. La scelta si è rivelata vincente: nel suo pacco c’erano proprio i 100.000 euro! Un trionfo che ha regalato emozioni autentiche, coronando il coraggio di una donna che ha scelto di ascoltare i segni e il proprio istinto fino in fondo.